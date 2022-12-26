نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبار التحصيلي 2023 ورابط التسجيل الهيئة القومية للتعليم والتدريب 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الاعلان من قبل مركز القياس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن موعد الاختبار التحصيلي 2023، وهي من المواعيد الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب، وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة في تحديد مستوى التحصيل الدراسي والقدرات العقلية للطلاب على مختلف المناهج الدراسية، حيث يختلف هذا الأمر بعض الشيء عن السابق، حيث كانت تلك الاختبارات تعتمد على قياس مستوى الذكاء والحفظ عند الطلاب، ولكن تطور الأمر واختلف تماماً، بعد التمكن من تطوير العملية التعليمية، حيث أصبحت الآن تقيس مستوى التفكير والقدرات العقلية والمعرفية.

متى موعد الاختبار التحصيلي 2023

صرح مركز القياس الوطني عن موعد بدء الاختبار التحصيلي لعام 2023، حيث أعلن أن امتحانات الفترة الأولى سوف تتم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 من فبراير 2023، على أن تستمر الاختبارات المحددة حتى تنتهي يوم 12 أبريل 2023.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من التساؤلات من قبل الطلاب حول عدد فرص الاختبارات التحصيلية للثانوي؟ وقد منح المركز القياسي للطلاب عدد خمس من المحاولات على التوالي تتم خلال ثلاث سنوات متتالية، وبإمكان الطالب أن يدخل الامتحان للمرة السادسة بعد أن يمر ثلاث سنوات من التقديم على الاختبارات التحصيلية.

طبيعة الاختبار ورقي أم على جهاز الحاسوب؟

أعلن المركز أنه قد يعقد الاختبار الخاص بالقدرات العقلية ورقي مرتين خلال العام الدراسي، قبل أن تنتهي الاختبارات النهائية بمدة قليلة.

ما هي خطوات التسجيل في اختبار التحصيلي 2023

تم تحديد مجموعة من المواد العلمية التي يتم إجراؤها من قبل الطلاب والتي من بينها(الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات)

وقد حدد المركز مجموعة من الخطوات البسيطة التي يتم من خلالها التقديم من قبل الطلاب وهي كالآتي: