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عمر شويل - جدة جدول نزول إيداع راتب الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa وهو الموعد الذي وضعته وزارة الموارد البشرية، والاستعلام عن هل تم القبول في الضمان الجديد، وذلك بعد الانتهاء من نزول عدة دفعات من الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك لمن قاموا بالتسجيل على رابط التقديم للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي الجديد (منصة الدعم والحماية الاجتماعية)، وإيداع مستحقات المستفيدين بحساباتهم البنكية، وهم من تم اعتماد أهليتهم لصرف الضمان، والإعلان عن موعد صرف ونزول وإيداع دفعات الضمان الاجتماعي التالية بشكل تدريجي على دفعات

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور حسب دخل الأسرة والحد المانع

هذا ومن المتوقع حسب ما صرح به مصدر مسؤول، وبذلك يكون عدد الدفعات الشهرية التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دفعة إلى دفعتين شهريا، ومع الإعلان عن كل دفعة ستصل رسائل نصية على هواتف من قاموا بالتسجيل سواء تسجيل جديد أو تحديث بيانات المستفيدين السابقين من معاش الضمان الاجتماعي القديم.

جدول نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور تسجيل (نفاذ) استعلام وتعديل الطلب

وتجدر الإشارة إلى أمه سوف يتم الإعلان عن الدفعة الجديدة فور الانتهاء من التدقيق والمراجعة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على كشوف مستحقي دعم الضمان الاجتماعي للدفعة الجديدة قبل الإعلان عنها، ومع ترقب من قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية أن يشملهم الاستحقاق، فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنوضح فيه طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد المطور، وشروط الأهلية والاستحقاق لصرف معاش الضمان، وجدول الحد المانع من الاستفادة من صرف معاش الضمان المطور الجديد، والفئات المستفيدة من نظام الضمان الجديد.

استحقاق الأهلية “تم التحقق” لصرف راتب الضمان المطور لدفعة جديدة 1444

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الحالي 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد بدأ في يوم 20 نوفمبر 2021.

بدأ في يوم 20 نوفمبر 2021. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى.

من لا يتجاوز دخله وأسرته الحد المانع.

المطلقة مع أبناءها.

الأرملة مع أيتام.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

ويجب أن ننوه إلى أن باب التقديم والتسجيل على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لا يزال مفتوح، حيث أعلنت الوزارة أن باب التسجيل ظل مفتوح لعملاء الضمان القدامى حتى شهر أكتوبر الماضي 2022، حيث تسعى حكومة المملكة أن يشمل نظام الضمان الاجتماعي الجديد جميع المستحقين الفعليين، وهم الفئات الأولى برعاية الحكومة لتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال صرف مبالغ الدعم التي سيتم إقرارها لهم وفق عدد أفراد الأسرة، وحسب دخل جميع أفراد الأسرة، كما سيتم إعداد برامج تدريبية لصقل مهارات وقدرات القادرين على العمل من أفراد تلك الأسر.

رابط تسجيل دخول sso.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الوطني

الدخول على رابط خدمة معاش الضمان على موقع وزارة الموارد البشرية.

النقر على جملة بدأ الخدمة.

سيتم فتح صفحة رابط الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لحاملي بطاقات التنقل.

إدخال كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

في حال عدم وجود حساب لديك، يمكنك الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

الأسر الأشد احتياجاً أهم أولويات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبذلك نكون قد تعرفنا على طريقة عمل وزارة الموارد البشرية والجداول الزمنية إعلان الدفعات من مستفيدي الضمان تدريجا، لذلك يواصل العاملون بالوزارة الليل وبالنهار والعمل على قدم وساق لدراسة ومراجعة طلبات من قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حتى يتم إيداع معاش الضمان للجميع.

موعد صرف وإيداع دفعات معاش الضمان الاجتماعي المطور ربيع أول 1444

وبذلك سيكون الضمان الاجتماعي الجديد والمطور هو المظلة الشاملة للحماية الاجتماعية، والتي من أهم أهدافها دعم الأسر الأكثر والأشد حاجة والفقراء والمطلقات بلا عائل والأرامل التي تعول أيتام وغيرهم من الفئات التي يستهدفها نظام الضمان الجديد، ولا يقتصر الأمر في المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي على صرف وإيداع معاش لتلك الأسر، بل من أهداف المنظومة الجديدة أن يتحول المجتمع السعودي من مجتمع الحاجة إلى مجتمع منتج يكسب قوت يومه من جهده، وذلك بإعداد برامج تدريبية تنتهي بالحصول على عمل يتناسب مع مهارات وقدرات أفراد الأسرة التي سيتم إعدادهم إعداد جيد يتناسب مع الفرص المتاحة في سوق العمل.

الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان 1444 حسب عدد أفراد الأسرة ودخل أفردها

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

sso.hrsd.gov.sa طريقة وشروط التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن طريقة إعلام من قاموا بالتسجيل من المستفيدين من دفعات الضمان الاجتماعي المطور، فسيتم ذلك من خلال إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول الذي قاموا بتسجيله على منصة الدعم والحماية لاجتماعية، وستحتوي تلك الرسالة أهليتهم للاستحقاق أو عدم الأهلية، ويمكن تقديم اعتراض خلال 30 يوم لمن تم رفض أهليته، وفي حال كان رفض الطلب لوجود أخطاء في البيانات التي قام بتسجيلها، وعدم تطابقها مع بيناته على قاعدة البيانات الحكومية، فيمكنه إعادة تقديم طلب الاستحقاق من جديد، ويحب أن يسجل البيانات بشكل صحيح حتى لا يتم رفض طلبه مرة أخرى، وتتلخص شروط التسجيل فيما يلي:

حاملي الجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط.

يستثنى من شرط الجنسية (المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي – الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين – أبناء غير السعودية المطلقة أو الأرملة – الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة الذين لديهم بطاقة تنقل).

الإقامة بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

يُستحق دعم الضمان لم لا يزيد دخله الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المقرر لمعاش الضمان، وهو 1100 ريال للفرد عائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفرادها.

الالتزام من قبل المستحق تجاه أبنائه بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم،ويتوقف صرف المعاش حال الإحلال بهذا الالتزام.

يلتزم القادرين من أفراد الأسرة بالاشتراك في البرامج التدريبية المؤهلة للتوظيف.

يستثنى من الاستحقاق من يقيم في مراكز ودور الإيواء التي ترعاها المملكة.

عدم امتلاك أصول من أراضي وعقارات بقيم عالية.

في حالة تواجد أكثر من أسرة لعائل واحد، فكل أسرة تكون مستحقة لمعاش مستقل.

يستثنى من شرط الإقامة الأسرة التي لديها أحد أفرادها متواجد بالخارج لغرض الدراسة.

عقوبات تردع كل من تحايل على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

خطوات تعديل الطلب وتصحيح البيانات في حسابك بالضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

تأكيد ارتباط تابع في نظام الضمان المطور الجديد

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأت وزارة الموارد البشرية بعد انتهائها من إعداد كشوف المستحقين للدفعة الجديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فقد بدأت الوزارة في فحص ودراسة ومراجعة البيانات الخاصة للدفعة الجديدة، وذلك لسرعة إنجاز مهمة فحص الأهلية لجميع من تقدموا بالتسجيل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في سعي الوزارة للبت في أهلية جميع من قدموا طلبات التسجيل على النظام المطور الجديد للضمان الاجتماعي..

معرفة حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور ونتيجة الأهلية كيف أعرف أني مقبول

الفيديو السابق بشرح كيفية التعرف على حالة الطلب الذي تقدمت به على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك في منظومة الضمان الاجتماعي المطور وللإجابة على سؤال كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي، وهل تم قبول طلبي أو رفضه، أو هناك ملاحظات على طلبك، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور .

. الضغط على أيقونة الطلبات أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

قم بالضغط على صورة العين في أقصة يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك وتشمل تاريخ تسجيل الطلب وحالة الطلب.

وبذلك نكون قد جمعنا لكم في هذا التقرير الشامل والجامع جدول نزول إيداع راتب الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa وكافة التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وأشرنا إلى جدول موعد نزول وصرف إيداع راتب مستحقي الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة تقديم طلب استحقاق على رابط تسجيل دخول sso.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور بحساب المستفيد على النفاذ الوطني الموحد.