نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية وإعفاء من القروض المتبقية بدعم الملك سلمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ظل الخدمات والمساعدات المالية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها السعوديين والمقيمين بالمملكة بدعم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وتقدم بعض البنوك السعودية خدمات متنوعة للمواطنين حيث تقدم هذه البنوك مجموعة متنوعة من المساعدات والقروض لدعم وتمكين القروض للمواطنين المستحقين وفي هذه الحالة يجب على المقترض سداد القرض في الوقت الذي حدده البنك ولكن هناك أشخاص منعتهم ظروفهم المادية عن سداد القرض ولم يتمكنوا من الالتزام بسداد القرض لذلك يبحثون عن كيفية تقديم طلب مساعدة مالية والاعفاء القروض لجميع المحتاجين من الديوان الملكي
الاوراق والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاعفاء من القروض
هناك مواطنين داخل المملكة العربية السعودية منعتهم ظروفهم المادية والاقتصادية من الالتزام بسداد أقساط القروض وهذا هو السبب أنهم يطلبون المساعدة من الديوان الملكي في سداد القرض وذلك من خلال تقديم طلب اعفاء لذلك هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على طلب الإعفاء من سداد القروض منها:
- الحاق الطلب بصورة الهوية الوطنية لدي المقترض.
- تقديم نسخة من التقارير الطبية التي تثبت أن المقترض غير قادر نهائيا عن العمل مرة أخرى وهي الداعم الأساسي لقبول طلب الإعفاء.
- مع هذه الأوراق يرسل المقترض مستند يوضح فيه وضعه الاجتماعي حتي يقوي موقفه في قبول طلب الإعفاء من الديوان الملكي للقرض الذي اقترض.
- تقديم ما يثبت احقية هذا المواطن للحصول على طلب الاعفاء من القروض.
خطوات تقديم طلب اعفاء القروض من الديوان الملكي ١٤٤٤
عند تقديم المقترض طلب الاعفاء من القروض من الديوان الملكي السعودي عليه اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:
- على المقارض الدخول مباشرة على موقع وزارة المالية السعودية والنقر على الرابط الخاص بهم.
- ثم بعد ذلك على الصفحة الرئيسية واختيار خدمة الأفراد.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على خاصية البحث في الموقع وتحديد نوع الاعفاء ورقم طلب الاعفاء وتاريخ الطلب
- يتم الضغط على أيقونة ارسال والانتظار بعد ذلك حتى يتم الرد بالقبول أو الرفض.
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