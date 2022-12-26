نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444، نوفر لكم في هذا المقال شروط الضمان المطور الجديد ورابط التسجيل في الضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيمن يستحق معاش الضمان المطور، حتى يصل الدعم للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، وتم تطوير نظام الضمان حتى يشمل فئات لم تكن مشمولة في نظام الضمان القديم.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية في المملكة، حيث يستفيد منه ألاف الأسر والأفراد في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وقد تم دراسة البرامج المماثلة في عدة دول تقدم نفس البرامج للاستفادة من خبراتهم في برامج الدعم، كما تم ربط الحصول على الدعم بالبحث عن فرصة عمل مناسبة، وتحويل الشباب القادر على العمل من متلقيين للدعم إلى شباب قادر على العمل ويملك مهارات المستقبل، وتجعله قادر على المنافسة في سوق العمل.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تحرص المملكة العربية السعودية على أن يصل الدعم لمستحقيه لذلك كلفت وزارة الموارد البشرية بوضع الشروط والضوابط اللازمة في المستحقين للدعم. ومن هذه الشروط يجب أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية. وهناك فئات مستثناة من شرط الجنسية. وأن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية. كما يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن الحد الأدنى المحتسب للضمان. وهو 110 للعائل و550 لكل فرد من أفراد الأسرة. ومن الشروط أيضاً الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بوزارة الصحة والتعليم. والتسجيل الإلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ويشترط ألا يكون المستفيد مالكاً لأصول وعقارات ذات قيمة عالية. وألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. كما تم وضع شرط خاص بالقادرين على العمل وهو الجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة بالتسجيل في منصات العمل التابعة للوزارة.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

التسجيل في الضمان الاجتماعي يتم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ويستطيع المتقدم التسجيل من خلال الدخول على محرك البحث جوجل وكتابة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. أو الدخول على الرابط الموجود في هذه الفقرة وتسجيل الدخول ثم النقر على “الضمان المطور” وتسجيل البيانات المطلوبة. بعد ذلك يتم إرفاق المستندات والضغط على تقديم الطلب.

خطوات تحديث البيانات

ما هي طريقة وكيفية تحديث بيانات المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد. في البداية يجب الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتسجيل الدخول. وبعد ذلك يتم الدخول على حساب المستفيد الشخصي والنقر على أيقونة تحديث البيانات. ثم إضافة البيانات الجديدة ورفع المستندات المطلوبة والضغط على أيقونة حفظ.