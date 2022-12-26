رابط التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف السعودية وشروط وموعد التقديم

رابط التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

يعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف هو المسؤول ترجمته وهو يعمل لخدمة القرآن الكريم، وحدد المجمع عن طريقة التقديم في الوظائف وهو عبر بوابة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ويجب على المواطن رفع المستندات والأوراق المطلوبة والتعهد بصحة البيانات وتوافق الشروط المحددة للوظيفة لكي يتم النظر في الطلب.

طريقة التقديم في وظائف مجمع الملك فهد

سنوضح لكم طريقة التقديم في وظائف مجمع الملك فهد وهي:

الدخول إلى موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

قم بالنقر على الوظائف أعلى الشاشة.

تحديد الوظيفة المناسبة مع مؤهلك الدراسي والنقر على تقديم.

الاطلاع على الشروط والأحكام.

قم بملئ البيانات المطلوبة للتقديم مع رفع المستندات المطلوبة.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

طريقة التقديم في وظائف مجمع الملك فهد

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تم الإعلان عن فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في مختلف التخصصات على أن تكون المؤهلات المطلوبة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) يبدأ من يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 ويستمر 10 أيام أي يستمر التقديم.

الوظائف المطلوبة

فني تشغيل وعدد الوظائف المتاحة لهذا القسم 26 وظيفه.

مدقق مالي و عدد الوظائف المطلوبة 3 وظائف.

أخصائي موارد بشرية والوظائف المتاحة وظيفتين.

محاسب العدد المتاح وظيفتين.

موعد التقديم في الوظائف

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في الوظائف بدأ من يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 الموافق 1 جمادى الأخر 1444 ويستمر باب التقديم مفتوح لمدة 10 أيام حتى يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 الموافق 10 جمادى الآخر 1444.

شروط التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

لقد حدد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للقبول طلب التوظيف، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. يجب أن يكون المتقدم لائق صحيا. أن يكون المواطن المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها. يشترط أن يكون لدية خبرة في مجال الوظيفة المعلن عنها. التفرغ التام للوظيفة. استكمال إدخال جميع بيانات الطلب. تقديم المستندات المطلوبة في ملف PDF. اجتياز المتقدم الاختبار والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة

يجب أن تقدم المستندات بصيغة ملفات PDF ورفعها مع الطلب وهى: