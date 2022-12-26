كم سعر سامسونج جالكسي اس 22 الترا في جرير ومواصفاته

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عمر شويل - جدة كم سعر ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي اس 22 الترا‎‎ في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية وما هي أبرز مواصفات الجوال؟ حيث أن شركة سامسونج اعتادت على تقديم أنواع عديدة من الجوالات المتميزة التي تدعم تقنية الأندرويد، وتدشنها في الأسواق كل عام، ومن أهم الهواتف المتوفرة هو سامسونج جالكسي اس 22 الترا بمساحة التخزين 512 جيجا بايت، ولفتت الشركة إلى أنه يوجد نسخة أقل في مساحة التخزين كي تلبي رغبات العملاء ومن مكتبة جرير يمكن الحصول على هواوي ميت 50 برو.

كم سعر ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي اس 22 الترا‎‎

هذه النسخة من الجوال تدعم تقنية الجيل الخامس، وعن كم سعر ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي اس 22 الترا‎‎ في مكتبة جرير أو في السعودية بوجه عام فإن السعر يبدأ من 4649 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ومتوفر منه العديد من الألوان.

مواصفات سامسونج جالكسي اس 22 الترا

من الإصدارات التي حققت مبيعات عالية هو إصدار الجوال بحجم 512 جيجا بايت، ويدعم 12 جيجا بايت رام، أما عن المواصفات الداخلية فهي تتمثل في التالي:

كاميرا السلفي في الجوال حجمها يصل إلى 40 ميجا بيكسل بحيث تتيح التقاط أفضل الصور بتقنية عالية الجودة.

كما أن الكاميرا الخلفية المتوفرة في الجوال حجمها 108 ميجا بيكسل وهي ذو زاوية واسعة، بينما الكاميرا الأخرى حجمها يصل إلى 12 ميجا بيكسل، وهناك كامرتين حجمهما يصل إلى 10 ميجا بيكسل.

مقاس الشاشة 6.8 بوصة، كما أنها تدعم معالج ثماني النواة ويمكن التعرف على المزيد عن جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3.

جوال ذكي يدعم نظام التشغيل أندرويد 12.

كما أنه متوفر تقنية التوصيل البلوتوث والواي فاي.

شريحة نانو صغيرة وبه شريحتين بتقنية الجيل الخامس.

متوفر بألوان عديدة ومن أهمها اللون الأخضر.

دعم تقنية الشحن السريع وقوة الشاحن تصل إلى 45 وات.

يمكن الاعتماد على الشحن اللاسلكي والسلكي مثل ايفون 14 برو ماكس.

ويوجد لدى مكتبة جرير ألوان متعددة من الجهاز من بينها الأحمر العنابي والأسود الفانتوم كما أن هناك نسخة من سامسونج جالكسي اس 22 الترا بسعة تخزينية 256 جيجا بايت بسعر 4349 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة ويوجد هداية قيمة تُقدم في حال الحصول على نسخة من الجهاز عن طريق الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير أو من خلال الفروع.