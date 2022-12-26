نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض لذوي الاحتياجات الخاصة ورابط التقديم وما هي شروط الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض لذوي الاحتياجات الخاصة هي احد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية في صوره دعم على هيئة قروض ميسره الدفع وهذا الأمر يساعد على انخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، وقالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أنه على أصحاب الحرف والمهن من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من غيرهم، ويمكنك التقديم على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية السعودية للحصول على قرض مشروع متناهي الصغر لدعم عملك بمبلغ يصل إلى 60ألف ريال سعودي، ويحرص بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم عدد من القروض لجميع المواطنين السعوديين ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة. وتلك القروض لا تمنح إلا أن تكون طبقا للشروط والأحكام المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

إجراءات الحصول على قرض التأهيل الشامل في السعودية

وأعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتكون هذه الإجراءات كما يلي:

وتبدأ الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التقديم في بنك التنمية الاجتماعية على قرض لذوي الاحتياجات الخاصة السعودية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية، لكي تتم الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تتوافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية، ومن أهم هذه المستندات لابد من توافر الشهادة الصحية التي تثبت الإعاقة واليت تحدد أيضا نوع الإعاقة، لكي تتم الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل سليم.

شروط الحصول على قرض لذوي الاحتياجات الخاصة

يجب أن يكون المتقدم في الطلب للحصول على التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة من المواطنين أو المقيمين في المملكة.

ينبغي ألا يزيد عمر عن 45 عاما.

لابد أن يكون المتقدم في الطلب للحصول على التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة يكون مسجلا في الوزارة.

يكون المتقدم في الطلب للحصول على التأهيل الشامل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفعل.

تقييم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة بنفسها.

يجب أن تكون الإعاقة لذوى الاحتياجات الخاصة من ضمن برنامج الإعانة المالية التي يتم منحها لذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون الدخل المالي الذي يحصل عليه المتقدم لا يزيد عن أربعة آلاف ريال سعودي.

في حالة أن المتقدم يكون مقيما في أحد المراكز التأهيلية أو الصحية التابعة للحكومة أو الأهلية، ويجب ألا تتجاوز فترة الإقامة عن ستة أشهر.

يجب أن يكون المتقدم لا يكون من ضمن الحاصلين على خدمات الإيواء من مراكز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل