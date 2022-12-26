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عمر شويل - جدة تعرف علي طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا عن طريق منصة أبشر لعام 1444، قامت المملكة العربية السعودية بأنشاء تطبيق وأطلقت عليه توكلنا فهو من اهم التطبيقات الحديثة المتاحة هناك، حيث تم تخصيصه لكي يسهل على الجميع سواء ان أبناء الوطن من المواطنين أو حتي المقيمين المغتربين الكثير من الخدمات الخاصة بهم، وتسهيل عليهم كافة الامور الحكومية.

تعرف علي طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا عن طريق منصة أبشر لعام 1444

وعند ظهوره وأستخدامها أصبح لا يمكن لاي فرد أن يستغني عنه في الوقت الحالي في المملكة، حيث تقوم الدولة تطويره باستمرار وقد تم انشاء تفعيله عندما انتشر وتفشي فيروس كورونا المستجد، وحيث كان الهدف منه هو متابعة الخدمات الحكومية بشكل الكتروني دون الحاجة للذهاب الي الكثير من الأماكن والجهات الحكومية الرسمية والهدف من ذلك توفير الوقت في الأنتظار والجهد للمواطنين حيث يتم فقط تسجيل رقم جوال خاص بالشخص عبر تطبيق توكلنا.

طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا عن طريق أبشر

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بطبيق ابشر مباشرة “أضغط علي الرابط من هنا“.

ثم قم بالضغط على ايقونة ابشر للأفراد.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل اسم المستخدم وقم بكتابة أسمك ثم أضغط علي كلمة المرور الخاصة بالشخص ثم كتابة الرمز الخاص بك.

قم باختيار أيقونة خدماتي ثم قم بالضغط عليها.

وأنتظر قليلا ثم قم بالضغط على خدمة تعريف رقم هاتف الجوال الخاص بك.

يرجي منكم كتابة رقم الجوال الجديد الخاص بكم المراد تعريفة في الخانة المخصصه له.

بعد الضغط على زر التسجيل ننتظر قليلا حتي يتم ارسال رسالة نصية بالرمز للرقم الجديد تحتوي على رقم خاص بكود تحقيق يتم ادخاله.

وأخيرا تقوم بتسجيل الحساب في تطبيق توكلنا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا