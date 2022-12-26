نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القصيم وإتفاقية الدكتور سليمان الحبيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة القصيم ، أثارت مجال مناقشة واسع علي منصات التواصل الإجتماعي . وهذا في تزامن مع نهاية العام الحالي وفي ظل تطور المملكة السعودية في التعليم. وتعتبر جامعة القصيم من أفضل الجامعات المتطورة من حيث التوسع والتقدم العلمي الواسع . وبعد ان تم الإعلان عن أكبر إتفاقياتها سيتم ترتيبها الفتره القادمة. من أهم الجامعات في المملكة العربية وإليكم اهم التفاصيل .

أهم إتفاقية لجامعة القصيم في الوقت الحالي.

وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وجامعة القصيم . اتفاقية شراكة مشتركة يحصل بموجبها طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في القصيم ، على تدريب ومؤهلات لمساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل . من خلال توفيرها لهم بخبرة عملية ميدانية وتطبيقية بالإضافة إلى السعي لتحسين أداء المتدربين المهنيين .

أهم بنود الإتفاقية مع رئيس الأكاديمية

وقع الاتفاقية الأستاذ الدكتور “عوض العمري” رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية. والدكتور “محمد الشارخ” نائب الرئيس للشؤون التعليمية. بحضور مسؤولين من الطرفين. تهدف إلى تحسين مستوى المتدربين المهنيين ومعرفتهم ومهاراتهم لتمكينهم من تطبيق البحث الأكاديمي. في بيئة عمل عالية المستوى ، وتبادل الخبرات العلمية والطبية والأكاديمية ، بالإضافة إلى مجالات البحث والبحوث المشتركة ، والإشراف على البحوث في المجال الإكلينيكي والمجالات التطبيقية والمساهمة في التطوير المهني وبرامج التعليم الطبي المستمر.

أهمية التعاون لطلاب الأكاديمية.

وأعرب البروفيسور “عوض العمري”. عن سعادته بالتعاون مع جامعة القصيم ودعمه لفرصة التعاون المتبادل والتواصل المستمر بشأن البرامج التدريبية بين الطرفين. مشيراً إلى أن الجامعة ، التي يبلغ عدد طلابها 80 ألف طالب وطالبة ، تعد من أفضل الجامعات في المملكة ، حيث أن تخصصات جامعة القصيم مهمة. وتتمتع بأعلى مستويات البحث والاستشارات. هذه خدمة للطلاب والباحثين يتم من خلالها تقديم البرامج الأكاديمية. وأضاف أن المجموعة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم البرامج التدريبية المختلفة. وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية التي ستطبق خبراتها وتوفر كل إمكانياتها لخدمة كليات جامعة القصيم ومساعدتهم على تطوير أدائهم للحصول على أقصى الفوائد المرجوة من البرنامج التدريبي بالإضافة إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية.

ما هي مجموعة الدكتور سليمان حبيب.

يشار إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تعد من أكبر القطاعات الصحية التي تتبنى برامج التدريب والتأهيل. بمهنة ثرية ومشرفة في هذا المجال ، أصبح التعليم الطبي وتدريب الكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها وأسسها الطبية منذ إنشائها ، وكان أبرز نشاط تدريبي هو إطلاق الزمالات في 27 تخصصًا مختلفًا. وبرامج الدبلوم.