نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي 1444 شروط الأهلية وفق شروط الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي 1444 لهذا الشهر والذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باليوم الأول من كل شهر ميلادي، سنتابع معكم من خلال هذا التقرير شروط استحقاق أهلية منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي منصة “الضمان الاجتماعي المُطور الجديد”، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية، ومنها خدمة الإعانة المالية للتأهيل الشامل لذوي الإعاقة وكفالة الأيتام، هذا بجانب خدمة إعانة الزواج للأيام، وغيرها من الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة تحت مظلتها الاجتماعية، وذلك في سعي الحكومة السعودية الدؤوب في توفير حياة كريمة لمواطنيها من الفئات الأولى بالرعاية.

موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي 1444 شروط الأهلية وفق شروط الموارد البشرية

أما عن تاريخ نزول معاش الضمان لشهر جماد الأخر 1444، فمن المقرر أن يتم صرفه يوم 1 يناير 2023، الموافق يوم 8من شهر جماد الأخرة 1444، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التعرف على موعد صرف راتب الضمان من خلال رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي، أما عن بيانات مستحقي الضمان، فيمكن زيارة رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، وهي الوزارة المنوط بها تقديم الخدمات الاجتماعية لمواطني المملكة من الفئات الأولى بالرعاية، وهي الفئات محدودة الدخل، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لتلك الفئات، حيث تمتد مظلة الوزارة للحماية الاجتماعية لتشمل تلك الفئات.

إعلان نزول نتيجة استحقاق أهلية دعم الضمان المطور “تم التحقق بنجاح الضمان”

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022، كما يمكن أن تمتد إلى أوائل الشهر القادم، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية ، لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

شروط استحقاق أهلية منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الموارد البشرية”

أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية. المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات وزارة التنمية البشرية الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء. الالتزام ببرامج التدريب وتنمية المهارات والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي ألا يكون المستفيد مقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. عدم امتلاك عقارات أو أراضي أو أصول ذات قيمة عالية. في حال كان للعائل المستفيد أكثر من أسرة، فسوف يتم حساب كل أسرة على أنها أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً. استحقاق الأسرة للمعاش مستمر في حال كان أحد أفرادها يقيم بالخارج بغرض الدراسة أو خارج المدينة التي فيها الأسرة.

العقوبة التي اقرتها الموارد البشرية على المخالفين لشروط استحقاق الضمان

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

طريقة تعديل وإضافة بيانات في طلب الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور باسم المستخدم وكلمة المرور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي شرط لاستمرار أهلية الاستحقاق

أما عن تحديث البيانات فيتم عن طريق تسجيل الدخول على الرابط برقم الهوية الوطنية للمُستفيد، وإضافة البيانات الصحيحة ومراجعتها قبل التحديث، وذلك حتى يتلافى المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي من تعليق رواتبهم الشهرية، ويجب تعديل أي تغيير قد حدث على الحالة الاجتماعية للمستحقين.

الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة.

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

جهود المملكة السعودية في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالعديد من برامج الدعم

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، كما استعرضنا أيضا رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، وأهمية القيام بتحديث البينات، وذالك حتى يتجنب المستفيدين تعليق الراتب الخاص بهم، هذا ومن خلال موقع “ثقفني” نقدم خدمة الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي يرغب المستحقين والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث يمكنكم كتابة تعليق على هذا التقرير بما ترغبون في الاستفسار عنه، ونحن من خلال موقعنا سنعمل جاهدين في الرد على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم.