نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الاجتماعي” يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة الخطوات ورابط التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي عن بدء تقديم مساعدات مقطوعة لجميع المستحقين ، بسبب زيادة تكلفة المعيشة في المملكة بعد إعلان التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ورفع ضريبة القيمة المضافة السعودية إلى 15٪ الأمر الذي كان له أثر سلبي على المواطنين وتكاليف المعيشة، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، إيداع مساعدات بقيمة 1.8 مليار في جميع حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بناءً على تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيتم صرف مبلغ 1000 ريال للعائل، ومبلغ 500 ريال لكل تابع من أفراد الإسرة.
شروط استحقاق المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي
هناك العديد من الشروط من اجل استحقاق الضمان الاجتماعي ، حسب نوع برنامج الضمان أو شكل التمويل أو الفئة المستهدفة أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم، والشروط العامة لتسجيل الضمان الاجتماعي هي كما يلي:
- لا يزيد عمر المواطن عن 35 عاماً.
- أن يكون سعودي الجنسية أو مولود لأم سعودية.
- لا يكون لديه سجل تجاري أو ممتلكات خاصة.
- ذو دخل شهر محدود .
- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في السعودية.
- دخله لا يتعدى 3000 آلاف ريال سعودي لو كان أعزب، وألا يتجاوز 8680ريال لو كان متزوجا.
- ألا يمتلك اراضي زراعية أو مزارع.
- للمطلقات والأرامل والشيوخ فوق الستون عاما تصرف لهم المساعدة المقطوعة.
الإستعلام عن المساعدة المقطوعة بالضمان الإجتماعي برقم الطلب
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الضمان الإجتماعي.
- الضغط على خدمة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- يقوم المواطن بكتابة رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية.
- ثم يتم كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.
- يتم الضغط على عرض.
الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي
الإستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي لفحص المساعدة المقطوعة يعتبر مهماً، لذا يمكن لمستفيدي الضمان الإجتماعي الحصول على رقم الطلب من خلال إتباع ما يلي:
- الضغط على رابط الضمان الإجتماعي.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية .
- إختيار خدمة الإستعلام عن رقم الضمان، أو تسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان الإجتماعي.
- إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.
- الأن سوف تخرج البيانات الشخصية ورقم الضمان الإجتماعي الخاص بك.
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