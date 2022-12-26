“الضمان الاجتماعي” يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة الخطوات ورابط التسجيل

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الشروط من اجل استحقاق الضمان الاجتماعي ، حسب نوع برنامج الضمان أو شكل التمويل أو الفئة المستهدفة أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم، والشروط العامة لتسجيل الضمان الاجتماعي هي كما يلي:

لا يزيد عمر المواطن عن 35 عاماً.

أن يكون سعودي الجنسية أو مولود لأم سعودية.

لا يكون لديه سجل تجاري أو ممتلكات خاصة.

ذو دخل شهر محدود .

أن يكون مقيماً إقامة دائمة في السعودية.

دخله لا يتعدى 3000 آلاف ريال سعودي لو كان أعزب، وألا يتجاوز 8680ريال لو كان متزوجا.

ألا يمتلك اراضي زراعية أو مزارع.

للمطلقات والأرامل والشيوخ فوق الستون عاما تصرف لهم المساعدة المقطوعة.

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة بالضمان الإجتماعي برقم الطلب

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الضمان الإجتماعي.

الضغط على خدمة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يقوم المواطن بكتابة رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية.

ثم يتم كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.

يتم الضغط على عرض.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

الإستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي لفحص المساعدة المقطوعة يعتبر مهماً، لذا يمكن لمستفيدي الضمان الإجتماعي الحصول على رقم الطلب من خلال إتباع ما يلي: