نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis hrsd gov sa شروط تسجيل الضمان المطور موعد نزول إيداع الراتب وعقوبة مُخالفي شروط الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة sbis hrsd gov sa شروط تسجيل الضمان المطور 1444 وكم باقي على موعد تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وأخيرا وبعد طول انتظار وترقب بدأت تدريجيا الرسائل الخاصة والمراسلات النصية تصل لمستفيدي الضمان المطور، وذلك ممن تم قبول أهليتهم من دفعة هذا الشهر، وتبعها نزول معاش الضمان المطور للدفعة الجديدة، أما عن موعد صرف معاش الضمان، فقد صرح مصدر مسؤول بدأت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث صرح بأن الوزارة تبذل جهود حثيثة من أجل الانتهاء من دراسة طلبات من تقدموا على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأن برنامج مستفيدي الضمان المطور الجديد سيقوم بإرسال الرسائل النصية على هواتف المستفيدين والمستحقين للدفعة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

sbis hrsd gov sa شروط تسجيل الضمان المطور موعد نزول إيداع الراتب

كما أعلنت منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أن باقي الدفعات من مستفيدي الضمان ستتوالى تدريجياً إلى أن يتم الانتهاء من دراسة ومراجعة جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنين، هذا ويترقب المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور لهذه الرسائل، ويُشار بأن باب التقديم والتسجيل تم فتحه في نوفمبر الماضي 2021، ويستمر استقبال طلبات الراغبين في التسجيل حتى شهر أكتوبر الماضي 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد صرف المعاش لخاص بالضمان الاجتماعي يكون في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، هذا وتسعى وزارة الموارد البشرية في سبيل تحديد موعد موحد لتوقيتات وتاريخ صرف ونزول وإيداع الضمان الاجتماعي تدريجياً، وذلك للمستفيدين والمستحقين الجدد وكذلك المستحقين والمستفيدين القدامى الذين قاموا بتحديث بيناتهم.

سبب رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022 وعدم التأهيل للاستحقاق

عدم صحة البيانات الخاصة بإجمالي دخل الأسرة.

بعد مطابقة البيانات التي يدخلها المتقدم بالتسجيل يوجد اختلاف مع قاعدة البيانات الحكومية.

التقاعس عن كتابة ما يتملكه القائم بالتسجيل من أصول ثابتة.

يمكن التغلب على مشكلة عدم أهلية الضمان بإعادة طلب التسجيل مع ذكر البيانات الصحيحة.

العقوبة على كل من خالف شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

التسجيل في منظومة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة وفق الموارد البشرية

أما عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، هو نظام يشمل الأفراد والعوائل من مواطني المملكة، ويستهدف هذا النظام الفئات الأشد حاجة، كما يتم تنقية منظومة دعم الضمان من الفئات غير المُستحقة، وبذلك تتم العدالة الاجتماعية عبر منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي هدفها الأسمى هو تمكين المستفيدين من الدعم كم تحسين مستواهم المعيشي، وتحقيق الاستقلال المادي العادل الذي يتناسب مع حياة كريمة لتك الأسر.

كما يهدف الضمان الاجتماعي الجديد إلى تحول الأسر والأفراد من قائمة الاحتياج إلى القائمة الخاصة بالإنتاج، وذلك من خلال تأهيل وتنمية مهارات وقدرات هذه الأسر وأفرادها عن طريق التدريب، بعدها يتم تقديم فرص العمل التي تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بتعاون وثيق بين وزارة التنمية البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بمشاركة الجهات ذات الصلة.

شروط الاستحقاق والأهلية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المُطور”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقاً عن 5 شروط لأهلية واستحقاق صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وتتلخص تلك الشروط السابق إعلانها في التالي:

أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية. المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

شرط الحد المانع حسب ما أعلنتة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ويجب أن ننوه إلى ما اشترطنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بخصوص دخل الأسرة والحد المانع من الاستفادة والاستحقاق وأهلية الضمان الاجتماعي الحديد، حيث كان شرط الحد المانع شرطاً مفصلياً، حيث تشترط الوزارة أن يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة.

جدول الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان 1444 حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

موعد الإعلان عن نتائج استحقاق الأهلية

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 وحتى شهر أكتوبر القادم 2022.

: 20 نوفمبر 2021 وحتى شهر أكتوبر القادم 2022. الإعلان عن الأهلية تباعا وتدريجيا.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم من قبل لجنة فحص طلبات الاستحقاق.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

إعلان نزول نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور “تم التحقق بنجاح الضمان”

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022، كما يمكن أن تمتد إلى أوائل شهر يناير 2023، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية ، لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

شروط تكميلية لضمان استمرار الاستفادة من استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات وزارة التنمية البشرية الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.

الالتزام ببرامج التدريب وتنمية المهارات والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي

ألا يكون المستفيد مقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك عقارات أو أراضي أو أصول ذات قيمة عالية.

في حال كان للعائل المستفيد أكثر من أسرة، فسوف يتم حساب كل أسرة على أنها أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً.

استحقاق الأسرة للمعاش مستمر في حال كان أحد أفرادها يقيم بالخارج بغرض الدراسة أو خارج المدينة التي فيها الأسرة.

موعد تاريخ نزول إيداع وصرف راتب الضمان sbis hrsd gov sa لهذا الشهر

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها ستبدأ دراسة ومراجعة الاستحقاق للمتقدمين الجدد، والذين تقدموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية، وأكدت الوزارة على أنه سوف يتم صرف وإيداع أول معاش ضمان لهم خلال الشهر الحالي، كما نوهت الوزارة على أنه يمكن للمستفيد والمستحق لمعاش الضمان أن يتقدم باعتراض على قرار الاستحقاق، وذلك في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة، على أن يتم دراية ومراجعة تلك الاعتراضات المقدمة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

طريقة تعديل وإضافة بيانات في طلب الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور باسم المستخدم وكلمة المرور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

هل حساب المواطن يؤثر على الضمان المطور؟

وتجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن لابد من الإفصاح عنه عند التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وجاء ذلك في رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل أحد المواطنين، وكان الاستفسار يدور حول ما إذا كان برنامج حساب المواطن وعلاقته بنظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث جاء نص رد الوزارة كالتالي:

“لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً ،علما بأنه سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقا”، مشيرة إلى أن حساب المواطن يعتبر من الدخل الغير مكتسب.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على إيداع رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد في الحسابات البنكية، على أن يقوم عملاء الضمان الذين ثبتت أهليتهم فيما بعد بتسلم الرواتب المقررة لهم في المواعيد التي يتم فيها تسلم الضمان القديم، وجاء ذلك في حساب تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي بيانا لجميع المستفيدين من المنظومة.

وزارة الموارد البشرية ومعايير استحقاق دعم الضمان الاجتماعي

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة التفاصيل المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي أقرته الحكومة السعودية لإزالة التشوهات التي كانت تلحق بمنظومة الدعم القديمة، واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معيار إجمالي دخل الأسرة بجميع أفردها معيار رئيسي، وكذلك عدد أفراد الأسرة وما تملكه من عقار أو أرض، وحددت الحد المانع للتأهيل لاستحقاق الدعم من خلال رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

متى يتم وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

في حال فقدان أي شرط من شروط الاستحقاق التي أقرتها واعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

البيانات المقدمة على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية سواء للفرد أو الأسرة غير صحيحة

تقاعس المستفيد من الدعم غن القيام بتحديث بياناته الشخصية والتي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها

عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

ثبوت قدرة المستفيد على العمل، وتقاعسه عن البحث عن عمل، كأن يتقاعس عن التقديم على منصات التوظيف المعتمدة بالوزارة والجهات التابعة لها.

رفض عروض العمل والتدريب المناسبة المتاحة لأي من أفراد الأسرة.

الإقامة الدائمة بأحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

تنازل المستحق عن المعاش اختيارياً.

وفاة المستفيد لا قدر الله.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال موقعكم “ثقفني” كافة التفاصيل الخاصة بنظام وبرنامج الضمان الاجتماعي المُطور الجديد، وفق شروط وضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تهدف الوزارة بتغطية مطلتها الاجتماعية للفئات الأشد حاجة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كان لا يوفرها النظام السابق، وفي حال وجدتم صعوبة في التعامل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، ويمكن التواصل معنا لتذليل الصعوبات التي قد تواجهونها.