نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 2%على التمويل الشخصي بدون كفيل لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اقتراب إنتهاء العام الحالي 2022م توفر العديد من الشركات المالية العديد من العروض التمويلية التى يحتاج إليها العميل ومن بين تلك الشركات شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتي توفر تمويل شخصي فوري اونلاين بقيمة مالية تبدأ من 20 ألف ريال سعودي وربما يصل إلى 200 ألف ريال سعودي ودون الحاجة إلى كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً للعاملين بالقطاع العسكري ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

خصم 2% على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

تقدم شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية عرض بمناسبة اقتراب إنتهاء العام الحالي 2022م وهو الحصول على خصم 2% على هامش الربح للعاملين بالقطاع المصرفي عند التقديم لطلب التمويل الشخصي السريع من شركة أصول الحديثة للتمويل والذى تم تصميمه بمزايا عديدة من أجل مساعدة العملاء وتتمثل تلك المزايا في الآتي

يتميز التمويل الشخصي من أصول الحديثة للتمويل بأنه متاح طبقاً لضوابط الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية. كما يتميز تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه متاح للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري. كذلك متاح التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل بفترة سداد ربما تصل إلى 60 شهر. لا يحتاج التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل إلى اتفاقية مع جهة العمل. القرض الشخصي السريع من الشركة متاح بهامش ربح تنافسي.

شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

كل العاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص وكذلك العاملين بالقطاع العسكري يمكنهم طلب التمويل الشخصي من قبل شركة أصول الحديثة للتمويل ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها الشركة ومنها ما يلي