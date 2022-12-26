نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر جوال هواوي Mate 50 Pro من جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف ‎‎هواوي‎‎ ‎Mate ‎50‎ Pro ‎ واحد من أهم الجوالات الحديثة والذكية في المملكة العربية السعودية والتي وصلت حديثًا إلى مكتبة جرير في السعودية وقد لفتت المكتبة إلى جميع مواصفات الجهاز وسعره سواء في حال الحصول عليه إلكترونيًا أو من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة الأنحاء، والألوان المتوفرة لديها أيضًا، إلى جانب تقديم سعر سامسونج اس 22 الترا.

‎‎هواوي ‎‎ ‎Mate ‎50‎ Pro‎

هناك الكثير من المميزات التي نحصل عليها عند شراء جوال ‎‎هواوي ‎‎ ‎Mate ‎50‎ Pro‎ من خلال مكتبة جرير من بينها الحصول على ضمان عامين على هذا المنتج من المصنع كما أنه يمكن الحصول عليه إلكترونيًا واستخدام البطاقات الائتمانية المختلفة لسداد قيمة الرسوم المطلوبة.

مواصفات هواوي ميت 50 برو الجديد

يعتبر الجوال من أهم الجوالات التي تمتلك معالج ثماني النواة كما أن مقاس الشاشة يصل إلى 6.7 بوصة، والسعة التخزينية تصل إلى 512 جيجا بايت وهو من الجوالات الذكية التي تشتمل على المواصفات التالية أيضًا:

يدعم تقنية التوصيل البلوتوث أو الواي فاي.

سعة البطارية تصل إلى 4700 مل أمبير.

كما أنه يدعم شريحة نانو الصغيرة.

يدعم تقنية الجيل الرابع في الشريحتين.

متوفر بألوان عصرية من بينها اللون البرتقالي.

الذاكرة العشوائية للجهاز يصل حجمها إلى ثمانية جيجا بايت رام.

تدعم الشحن اللاسلكي والسلكي في آن واحد.

كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع للبطاقة بقوة 66 وات.

دقة تصوير مميزة سواء عند التقاط الصور أو المقاطع المرئية بالكاميرا الأمامية والخلفية

تدعم نظام البصمة ونظام تحديد الموقع الجي بي إس مثل سامسونج جالكسي زد فولد 3.

سعر هواوي ميت 50 برو في جرير

أكدت المكتبة على توافر جوال ‎‎هواوي‎‎ ‎Mate ‎50‎ Pro‎ لديها من خلال الفروع بسعر شامل لقيمة الضريبة المضافة يصل إلى 4799 ريال سعودي، وعند شراءه يمكن الاستفادة من الهداية القيمة التي توفرها المملكة، كما يمكن البدء في طلبه من خلال الموقع الرسمي للمكتبة مثل جوال ايفون 14 برو ماكس.

وقد أكدت على أن العملاء يحصلون على خصومات إضافية في حال استخدام البطاقة الائتمانية، وحد أقصى مائة ريال سعودي في حال استخدام موبايل باي فيزا وغيرها من المميزات.