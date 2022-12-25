نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة أبشر الإلكترونية وخطوات تعديل المؤهل الدراسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات بحثاً من قبل السعوديين، حيث تقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن أهم ما تقدمه خدمة تعديل المؤهل الدراسي في المملكة العربية السعودية ومن الخدمات التي وفرت الوقت والجهد على مواطني السعودية الذين يرغبون في تحديث وتعديل بيانات المؤهل العلمي، وخدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر نوضح خطواتها بداخل المقال، حيث كشفت الأحوال المدنية عن إمكانية تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في دقائق معدودة، وذلك من خلال منصة ابشر الالكترونية حيث يتمكن الأفراد الراغبين من تعديل المؤهل الدراسي بشكل إلكتروني وذلك بعد توفير متطلبات والأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمة مع إرفاق صورة من المؤهل الدراسي.
كيفية تعديل المؤهل عبر أبشر:
- ادخل على رابط دخول منصة أبشر.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم، وأيضا كلمة المرور.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال.
- الضغط على تسجيل دخول.
- اختار خدمات من تبويب خدماتي.
- على المتقدم باختيار الأحوال المدنية ثم النقر على تواصل.
- اختيار المنطقة.
- يقوم باختيار الخدمة خدمات السجل المدني.
- أن تختار الخدمة الفرعية وهي تعديل المؤهل.
- الضغط على أيقونة تسجيل وصف الطلب.
- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للتعديل.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
كيفية تغيير المؤهل العلمي:
نظراً لتساؤل العديد من المستفيدين حول إمكانية تعديل أو تغيير المؤهل العلمي من خلال منصة أبشر الإلكترونية يجب القيام بالخطوات التالية:
- ادخل على رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- الضغط على تسجيل الدخول في خدمات أبشر أفراد.
- الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية”.
- القيام باختيار خدمات الأحوال المدنية.
- الضغط على مركز الطلبات للأحوال المدنيّة.
- الإطلاع على التعليمات.
- الضغط على طلب جديد.
- تحديد المنطقة من القائمة المنسدلة على الشاشة.
- اختيار خدمات السجل المدنيّ من قائمة الخدمة.
- الضغط على قائمة الخدمة الفرعيّة.
- القيام بالضغط على خدمة تعديل المؤهّل العلمي.
- كتابة وصف الخدمة، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
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