نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام التأهيل الشامل عن السيارات وتحديث بيانات التأهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام التأهيل الشامل عن السيارات التي تتمثل في الإعانات العينية المقدمة من قِبل الوزارة في سيارات المعاقين للمصابين بشلل ثنائي أو نصفي أو رباعي، بالإضافة لمن تعرض لبتر الأطراف وللمصابين بضمور في العضلات، وفي إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لكافة مواطنيها أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التأهيل الشامل، والذي يتم من خلاله تقديم إعانات مالية أو عينية لذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الإعاقات، كما يوفر برنامج التأهيل الشامل جميع الأدوية لمحتاجيها، لذا يتساءل العديد عن كيفية الاستعلام عن رقم المستفيد بالتأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم توفير خدمات هذه المبادرة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأحد مكاتب العمل أو الأحوال المدنية، كما يجب أن تكون مدة إقامة المستفيد من الإعانة في المستشفيات الحكومية أو التأهيلية أو المرافق الصحية لم تتجاوز الستة أشهر، يتعين على المستفيد عند التحديث أن يرفق التقارير الطبية الخاصة به لضمانا استمرارية الاستفادة من الدعم وتجنب الاستبعاد حيث اشترطت الوزارة إرفاق التقارير مع التحديث.

استعلام التأهيل الشامل عن السيارات

تلك الخدمة متاحة لكلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات، ويجب أن يزيد سن المستفيد عن 6 سنوات، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن التقدم بطلب الحصول على سيارة، أو إعانة نقدية بديلة عن السيارة

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم الضغط على الاستعلام عن حالة طلب إعانة نقدية للمركبات. وبعد ذلك الضغط على استعلام عن الإعانة المالية معوق، يتيم.

شروط التقديم على برنامج التأهيل الشامل

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. أن يكون المتقدم يعاني من إعاقة أو أكثر من الإعاقات التي حددها البرنامج. عدم استفادة المتقدم من الإقامة على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة لمدة ستة أشهر متصلة أو منفصلة. يجب أن يتراوح سِن المتقدم ما بين عامين وحتى 45 عامًا، ولا يسري هذا الشرط على مرضى الفشل الكلوي والسرطان والمرضى النفسيين.

الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل الشامل

وفقاً لمركز التأهيل الشامل فإن الفئات المستحقة للحصول على الإعانة المالية وفقاً للتحديث الجديد تتضمن:

المتقدمون الأكبر عمراً من 60 عام.

ذوي الإعاقة الذين تم تسجيل إعاقتهم قبل عمر أل 45 عام.

ذوي الإعاقة الشديدة التي تتسبب لهم في عدم القدرة على العمل ( أمراض الأورام الخبيثة ـ مرض نقص المناعة المكتسب).

تحديث بيانات التأهيل الشامل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها الراعية لبرنامج للتأهيل الشامل على ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر، وفي إطار حرص الوزارة على تسهيل المعاملات وفرت خدمة التحديث بشكل إلكتروني: