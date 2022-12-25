نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي 50,000 ريال دون كفيل ودون أى رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال مقالنا بموقع ثقفني اليوم سنتعرف سوياً على قرض شخصي فوري متاح دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً دون أى مصاريف إدارية عند التقديم ويمتاز هذا التمويل أيضاً بأنه تمويل شخصي تم تصميمه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما قد يكون هذا التمويل من العروض التمويلية المفضلة لأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

قرض شخصي 50,000 ريال من شركة اليسر للإجارة

في حالة الرغبة في الحصول على أى احتياجات شخصية أو الحصول على أى أجهزة كهربائية أو إلكترونياً يستطيع العميل من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني الحصول على كل ما يرغب في الحصول عليه من خلال التمويل الشخصي الذي نتحدث عنه من شركة اليسر فتوفر الشركة قرض شخصي يسمي تمويل السلع الاستهلاكية بقيمة مالية 50 ألف ريال سعودي للمواطن و10 آلاف ريال للمقيم دون كفيل وهناك مزايا كثيرة أخرى وهي

يمتاز قرض السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يمتاز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متاح الحصول عليه لكل من السعودي والمقيم.

يمتاز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

قرض السلع الاستهلاكية كذلك ليس له أى أجور وكالة عند التقديم.

متوفر تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية تصل إلى سنتين.

يتمكن المواطن السعودي من الحصول على تمويل بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

كما يتمكن المقيم من الحصول على تمويل بقيمة 10 آلاف ريال سعودي دون كفيل.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر

عند التقديم لطلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية هناك بعض المستندات البسيطة المطلوبة وهي

يجب ان يقدم المواطن السعودي الهوية الوطنية.

كذلك يجب أن يقدم العميل المقيم الإقامة.

يجب أيضاً توفير كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

كذلك تقديم سعر السلعة.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر للإجارة والتمويل

يمكن طلب قرض السلع الاستهلاكية من اليسر للإجارة والتمويل اونلاين من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل حاسبة التمويل الشخصي والتي من خلالها يتمكن المتقدم من معرفة قيمة القسط الشهري الذي يجب سداده وذلك من أجل التيسير على العملاء ويتم الدخول على الحاسبة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للإجارة والتمويل ومن ثم الدخول على حاسبة التمويل وذلك اونلاين.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر

عند طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للإجارة والتمويل هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم لكي يحصل العميل على الموافقة الفورية على التمويل وهي