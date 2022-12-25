نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على منتج اعادة التمويل من الراجحي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مصرف الراجحي من إحدى أهم البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرص البنك على أن يقدم منتجات التمويل بمختلف أنواعها ويمكن بكل سهولة الآن الحصول على منتج إعادة التمويل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على منتج إعادة التمويل من الراجحي.

الحصول على منتج إعادة التمويل من الراجحي

حرصت مصرف الراجحي على تقديم الكثير من الأشكال المتنوعة من منتجات التمويل ومن أهم المزايا التي يوفرها مصرف الراجحي إلى عملائها هي إمكانية إعادة التمويل لعملاء القروض الشخصية والهدف من ذلك هو مساعدة العملاء في تحسين وضعهم المالي وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على منتج إعادة التمويل من الراجحي عبر مصرف الراجحي:

أولًا يتم التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بتسجيل الدخول في الراجحي من هنا. بعد ذلك يتم النقر على أمر تقديم الآن. يتم كتابة اسم المتقدم الكامل بالإضافة إلى رقم الهوية الشخصي. يلزم أن يتم تحديد الرتب الشهري للعميل.

بعد ذلك يتم كتابة الالتزامات الشهرية. يتم تحديد جهة العمل مع القطاع الذي يعمل العميل فيه سواء إذا كان قطاع حكومي أو الخاص أو المتقاعد. يتم ملء كافة الخانات وتعبئتها بشكل سليم.

ما هي مميزات منتج إعادة التمويل الشخصي؟

حرص مصرف الراجحي على تقديم الكثير من المنتجات المالي التنافسية لكافة العملاء بالمملكة العربية السعودية كما يوفر البنك أنواع متنوع من القروض التي تتلاءم مع احتياجات العملاء ووضعهم المالي ومن أهم المزايا التي يوفرها مصرف الراجحي هو منتج إعادة التمويل الشخصي الذي يتسم بالكثير من المزايا المتنوعة وإليكم في السطور الآتية أبرز مميزات منتج إعادة التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي:

يتسم المنتج بانه متوافق مع جميع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. مع العلم أن المنتج له هوامش ربح تنافسية. كما أن التمويل فوري. مع العلم أن فترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهر. كما أن قيمة التمويل تصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي. من أهم مميزات التمويل أنه يوفر إمكانية السداد بصورة مبكرة. يتم الإعفاء في حالات العجز الكلي أو الوفاة.

شروط أحكام منتج إعادة التمويل من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتوفير الكثير من الشروط التي يلزم استيفائها من أجل الاستفادة من كافة منتجات إعادة التمويل وإليكم في السطور الآتية تلك الشروط: