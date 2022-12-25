نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض 20 ألف فأكثر بالتقسيط بدون كفيل وبهامش ربح منافس وبلا تحويل الراتب لدى أصول للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض بالتقسيط بدون كفيل غارم للمواطنين السعوديين حيث أتاحت لهم مبلغ يبدأ من 20 ألف ريال سعودي فأكثر من ذلك حتى مبلغ 200 ألف ريال سعودي كذلك يقدم التمويل بهامش ربح تنافسي بخصم 2% بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المصارف حيث خصصت لهم هذا الخصم في حالة التقديم على التمويل الشخصي التابع إلى شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة العربية السعودية كذلك تقدم الشركة لجميع عملائها التمويل الشخصي بدون كفيل غارم وبدون تحويل الراتب الشهري كما تمنح تمويل المرابحة بالأسهم بدون ضرائب إضافية كذلك تعطي طلب التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة لمدة زمنية طويلة الأجل قد تصل إلى خمسة سنوات ممتالية بموافقة فورية وسريعة من خلال شركة أصول للتمويل ولكن بشرط توفير كافة الضمانات اللازمة للتمويل الشخصي في المملكة.

الشروط اللازمة للحصول على عرض بالتقسيط بدون كفيل لدى أصول للتمويل

تقدم شركة أصول الحديثة للتمويل العديد من العروض التمويلية للمواطن السعودي في المملكة ومنها خصم 2% على هامش الربح لموظفي المصارف حتى يوم 31 ديسمبر ولكن تقدم عروض عديدة عامة لجميع العملاء السعوديين ولكن يتحقق ذلك بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للتمويل كما يلي بالتفصيل:

يشترط الحصول على التمويل الشخصي توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم يعمل في القطاع العسكري لابد من إحضار أثبات دخل شهري ثابت لا يقل عن 8000 ريال سعودي فقط لا غير.

يجب توفير فترة خدمة تبلغ حوالي ثلاثة أشهر كحد أدنى للتقديم في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي في السعودية.

كذلك إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لابد من توفير مدة خدمة داخل العمل تبدأ من ستة أشهر لضمان الحصول على تمويل شركة أصول الحديثة.

إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة أصول الحديثة يبدأ من 21 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

يحب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يحتاج هذا التمويل توفير موافقة الكفيل الغارم في حالة إذا كان المتقدم موظف في القطاع الخاص بالمملكة.

أهم مزايا التقديم على برنامج التمويل الشخصي لدى أصول للتمويل