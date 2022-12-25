نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي السعودي وهذه هي الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من العملاء الذين يبحثون عن كيفية التقديم على تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي السعودي، وطريقة حساب هذا القرض، حيث أن البنك الأهلي السعودي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية وأعرقها على الإطلاق ويقدمون للعملاء الكثير من الخدمات البنكية والمصرفية وقد نالت إعجابهم جميعا.

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي السعودي

قدم البنك الأهلي السعودي للعملاء خدمة الحصول على تمويل شخصي إضافي أسلامي وهذا التمويل يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيحصل العميل على هذا القرض بالإضافة الى القرض الحاصل عليه، ومن الشروط الأساسية لفعل ذلك تسديد العميل 20% من الأقساط الخاصة بالقرض الأساسي، وبعد ذلك يتم تسديد أقساط كل من القرض الأساسي والإضافي كقسط واحد.

ما هي مميزات التمويل الإضافي

يتميز التمويل الإضافي بالعديد من المميزات والخصائص الرائعة ولذلك لجأ اليه الكثير من العملاء وسوف نوضح أهم هذه المزايا والخصائص فيما يلي:

توفير خدمة الحصول على قرص إضافي جديد على الرغم من وجود قرض أساسي قائم.

لا يستغرق الموافقة على القرض الكثير من الوقت بل يتم ذلك بشكل فوري.

هناك العديد من أنظمة السداد الميسرة فقد تصل المدة الى خمس سنوات.

يتم تأجيل الأقساط أثناء شهر رمضان الكريم.

عند العجز أو الوفاة أو التعرض للإعاقة يوفر البنك تأمين.

إن فترات سداد التمويل التكميلي طويلة للغاية تصل الى 60 شهر.

يمكن الحصول على تمويل من خلال السلع أو الأسهم.

ما هي شروط الحصول على التمويل الإضافي

تم الإعلان عن بعض الشروط والأحكام من قبل البنك الأهلي السعودي ويجب توفرها وتحققها في العملاء حتى يتمكنون من الحصول على التمويل الإضافي وسوف نوضح هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون العميل يعمل موظفا في أحد الشركات وأن يكون صاحب عمل، وأن يكون راتبه يحول عبر نظام البنك الأهلي سواء كان ذلك في القطاعات الخاصة أو الحكومية.

أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين، و 4000 ريال لغير السعوديين.

ذكرنا في هذا المقال المزيد من التفاصيل حول تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي السعودي، وللحصول على هذا التمويل يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 18 عام والحد الأقصى 60 عام.