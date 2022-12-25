نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تكشف عن مقدار تمويل الترميم في السعودية مع طريقة التسجيل 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الحكومة السعودية العديد من أشكال الدعم لمواطني المملكة العربية السعودية، ويأتي الدعم بأشكال مختلفة، ويشمل كلا من الدعم المادي والدعم المعنوي ومنها منتجات تمويل الترميم، حيث يعتبر من أهم المنتجات التمويلية وبرامج الدعم المتاحة لفئات الدخل المحدود، وذلك للتقدم في تحسين الحياة المادية والاجتماعية للمواطنين بما يحقق رؤية المملكة 2030، من جهتها توفر الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العديد من المؤسسات لمساعدة الحكومة في تقديم الخدمات ، ومن أهمها وزارة الإسكان التي تقدم العديد من الخدمات من بينها تمويل ترميم.

الإسكان السعودية توضح كم مبلغ تمويل الترميم

تعتبر وزارة الإسكان السعودية من أهم الجهات الحكومية التي تقدم المساعدة والخدمات للمواطنين، حيث تلتزم الوزارة بتقديم عدد كبير من الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى العديد من المنتجات والحلول السكنية المختلفة، ولعل من أهم أهداف الوزارة توفير وحدات سكنية مناسبة للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، وللإصلاح يتم تحديد قيمة مبلغ التمويل على النحو التالي:

60 ألف ريال لإعادة تأهيل منازل من الخرسانة المسلحة كما تم تخصيص 30 ألف ريال لترميم البيوت التقليدية يتم تقديم 18 ألف ريال سعودي لترميم المنزل المبني من الطوب اللبن.

ما هي شروط الحصول على قرض ترميم

تشترط وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في الحصول على قرض ترميم، ويمكن أن نذكر أهم هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 21 عامًا يجب أن يكون المتقدمون أقل من 70 عامًا يجب ألا يقل عمر المنزل عن 5 سنوات يجب أن يكون المنزل خالي من الديون قبل التقدم بطلب التمويل ألا تزيد مساحة المنزل عن 1000 متر مربع يجب ألا يتجاوز دخل العميل 14.5 مليون ريال سعودي يجب أيضًا إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

كيف يتم التسجيل على قرض ترميم

يمكن للمستفيد التقدم بسهولة للحصول على تمويل في حالة استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وفيما يلي طريقة التسجيل في تمويل ترميم الميسر: