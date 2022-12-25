نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة البيئة والمياه والزراعة” توضح متى ينزل دعم المواشى الشهرى وما هى شروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بتنفيذ رؤية المملكة لعام 2030، داخل الريف السعودي والتي تهدف إلى توفير مظلة آمنة لجميع الأسر الريفية من خلال الدعم الكامل للتنمية المستدامة لصغار مربي الماشية من خلال المشاريع الصغيرة التي تقدمها الثروة الحيوانية، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط الدعم الزراعي الذي تم تطويره في جميع المناطق الريفية.

متى ينزل دعم المواشي الشهري؟

أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية في وقت سابق موعد صرف الدعم الشهري للمواشى ، حيث تحدد الوزارة اليوم الأول من كل شهر تقويمي، حسب التسجيل على موقع التقديم من خلالالحساب البنكى المسجل على موقع الوزارة.

قيمة دعم المواشي 1444

برنامج دعم صغار المواشى قادر على تقديم المساعدة المالية لجميع الأفراد الذين يمتلكون الماشية، وتمكينهم من تلبية احتياجات مواشيهم من الأعلاف والأدوية، وبالتالي تنمية الثروة وتصبح مصدر دخل شهري لهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وجاءت قيمة دعن المواشى على النحو التالي:

تصرف الوزارة 8 ريال سعودي على كل رأس من الماعز والغنم.

تصرف الوزارة 40 ريال سعودي على كل رأس من الإبل.

كما تصرف الوزارة 60 ريال سعودي على كل رأس من الأبقار.

شروط الحصول على برنامج دعم المواشي

يشترط في المتقدمين أن يكونوا مواطنين سعوديين أو يحملون الجنسية السعودية أو أفراد يحملون بطاقات التنقل.

يتوجب أن يكون المتقدم من بين صغار مُربي الماشية في السعودية.

يجب ألا يكون المتقدمون موظفين في إحدى الشركات التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 21 عامًا.

من متطلبات القبول ألا يكون المتقدم موقوفاً أو مسجوناً أو مقيماً بشكل دائم في أحد المراكز الإيوائية التابعة لحكومة البلاد.

يجب أن يكون لدى المتقدمين بطاقة صحية.

أن يلتزم صاحب الطلب بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المرتبطة بتربية الماشية، وهي الشروط المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

من متطلبات القبول امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط مُسجل باسمه، كما يتوجب أن يكون مُسجلاً في البوابة الإلكترونية (إنعام).

يجب قيام المتقدم بتقديم طلب للحصول على مخرجات دعم برنامج صغار مُربي الماشية في المملكة من خلال البوابة الإلكترونية، أو من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية المعتمدة.

يُشترط أن يكون المتقدم المستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية مقيماً في المملكة العربية السعودية إقامة دائمةً، وذلك طوال فترة استفادته من الدعم الخاص بالبرنامج.

حالات إيقاف الاستفادة من برنامج دعم صغار مربي المواشي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية الحالات التي سيتم خلالها إيقاف حصول المتقدمين على الدعم المُقدم من برنامج دعم صغار مُربي الماشية في البلاد، والتي تتمثل في: