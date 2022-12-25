نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني للعسكريين وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان العديد من التسهيلات والدعم المقدم للعسكريين، وذلك وفقًا لعدد من الشروط التي وضعتها للمستحقين لهذا الدعم؛ مما جعل البعض يبحث عن كل التفاصيل التي تخص الدعم السكني للعسكريين وهذا ما نوضحه لكم من خلال السطور القادمة، كما نوضح لكم أهم الشروط اللازمة له.

الدعم السكني للعسكريين

من خلال المبادرة التي قامت بها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية يستطيع العاملين بالقطاع العسكري الحصول على مسكن خاص بهم من خلال الحصول على دعم إضافي لكل من حصل على قروض مسبقة من صندوق التنمية العقارية.

تصل قيمة الدعم الإضافي إلى ما يقارب20 بالمائة من القيمة الأساسية للمسكن الذي يريد الحصول عليه، وذلك بمبلغ يصل إلى140 ألف ريال ولا يزيد عن ذلك.

كما يمكن للعاملين بالقطاع العسكري الحصول على وحدة سكنية خاصة بهم متكاملة المرافق وجاهزة للسكن، أو حتى مازالت تحت الإنشاء وذلك بقرض قيمته تصل حتى500 ألف ريال.

شروط الحصول على دعم العسكريين

يسمى دعم العسكريين السكني بالقرض الحسن؛ حيث لا يحتاج سداده إلى دفع أرباح، ولكن لكي تحصل عليه يجب توافر العديد من الشروط التي نوضحها لكم فيما يلي:

إذا كان الشخص مازال يعمل في القطاع العسكري، ولم تنقطع خدمته بعد.

ألا يكون المتقدم للحصول على القرض الحسن ستنتهي خدمته في القطاع العسكري في خلال عامين، أو أقل من ذلك.

ألا يكون المتقدم العسكري حصل على القرض الحسن من قبل.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني متزوج، ولديه أبناء.

أن يكون المسكن الحالي للأسرة لا يناسب ظروف المعيشة.

تواجد الأسرة داخل نطاق الأراضي السعودية.

أن يكون العامل بالقطاع العسكري المتقدم للحصول على الدعم السكني عمره 25عام أو أكثر.

عدم استفادة المتقدم على الدعم من وزارة الإسكان مسبقًا.

في نهاية المقال وضحنا لكم بعض الشروط التي تمكن العامل بالقطاع العسكري الحصول على الدعم السكني، كما وضحنا لكم ما يمكن للمستفيد الحصول عليه من خلال القرض الحسن للدعم السكني؛ لذا إن كنت ممن يحتاج الدعم بادر بالتقديم للحصول عليه.