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عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف السعودي 1444 ومعايير الحصول عليه؛ إن ولي العهد للمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان له رؤية مختلفة للمملكة يسعى من خلالها إلى التطوير الذي يأمل أن يتحققفي رؤية المملكة 2030 م؛ ويتم ذلك عن طريق عدد من السبل المختلفة ومن بينها إتاحة فرص العمل للعاطلين عن العمل؛ وتوفير الدعم الماليللمحتاجين عبر مجموعة من برامج الدعم الحكومية؛ ومن بين هذه البرامج “برنامج دعم ريف”؛ الذي يسعى لتوفير الدعم لربات البيوتوالعاطلين؛ وقامت الحكومة في المملكة بإنشائه ممثلة في وزارة المياه والبيئة الزراعية السعودية؛ وعملت الوزارة على تحديد عدد من الشروطالتي يجب بشكل أساسي تطابقها في المتقدمين للاستفادة من دعم البرنامج.

برنامج دعم ريف السعودي 1444:

أنشأت وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة العربية السعودية؛ برنامج دعم ريف لتقديم الدعم للأسر المنتجة عبر الانترنت؛ ويكون ذلك عبرإتاحة الدعم المالي لعدد من المشاريع الريفية والمنتجات المدعمة؛ ومنها: “الحليب ومشتقاته / التمور / البخور / البهارات”؛ ويستطيع كلالمواطنين الذين يريدون الاستفادة من الدعم؛ التسجيل في برنامج دعم ريف من خلال المنصة الرسمية للبرنامج على الانترنت؛ وللحصول علىالدعم المادي؛ ولقد قدرت فيمة هذا الدعم بنسبة 10% من إجمالي رأس المال؛ الذي تم تسجيلة مسبقًا داخل التطبيق.

معايير الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل:

قامت وزارة البيئة والمياه الزراعية داخل المملكة العربية السعودية بتحديد ووضع عدد من معايير الاستفادة من الدعم. والتي لا يمكن الحصول على الدعم إلا بتوافرها في المتقدم. وفي حال عدم توافر شرط واحد من هذه الشروط لا يمكن للمتقدم الاستفادة من هذا الدعم نهائيًا. فيجب على الفرد الراغب في التسجيل للاستفادة من الدعم أن تتوفر فيه الشروط الأتية: