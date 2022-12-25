نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض لفترة محدودة تمويل فوري بدون تحويل الراتب وبدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن بالمملكة العربية السعودية متوفر عرض ترويجي جديد بمناسبة انتهاء العام الحالي 2022 يقدم بنك البلاد أحد عروض نهاية العام تمويل يتمكن من خلاله العميل الحصول على تمويل عقاري مميز من بنك البلاد حيث نجح البنك في تقديم دعم فوري من أجل الحصول على أفضل تمويل عقاري للمواطنين السعوديين في المملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون دفع رسوم إدارية كذلك تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية في السعودية حيث أتاح بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فرص الحصول على مبلغ 100 ألف ريال من أجل تملك شقتك في السعودية بكل سهولة عن طريق بنك البلاد وعن طريق مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك العرض.

مزايا الحصول على التمويل العقاري لدى بنك البلاد

تمكن بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تقدم عرض من عروض نهاية العام وهو عرض التمويل العقاري للمجتمع السعودي بمزايا تناسب احتياجات العملاء السعوديين في الفترة المقبلة حيث أتاح بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية هذا التمويل بمميزات جديدة ومنها:

تم توفير التمويل العقاري بهامش ربح تنافسي عبر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

التمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر بنك البلاد.

يقدم بنك البلاد هذا الدعم بطريقة غير مستردة من خلال صندوق التنمية العقارية حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي.

كذلك يمكن الحصول على تمويل شخصي مضاف أو مضاعف للتمويل العقاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

يمتاز التمويل العقاري بتأجيل أقساط التمويل عبر فترة الانشاء فقط لا غير.

شروط الحصول على التمويل العقاري لدى بنك البلاد

يشترط التمويل العقاري لدى بنك البلاد ألاَّ يقل العمر عن 21 عام لضمان الحصول على الموافقة من البنك.

كذلك يحب أن يكون لدى العميل المتقدم السعودي حساب جاري كشرط أساسي للحصول على قرض بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

يحتاج التمويل العقاري لدى شركة البلاد بالمملكة توفير فترة خدمة على رأس العمل في المنشآت المرخصة عبر بنك البلاد في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص.

كذلك يجب لا يقل الدخل الشهري للعميل المتقدم عن ثلاثة ريال سعودي.

يحتاج من العميل المتقدم أن لا يزيد عمره عن 70 عام عند آخر دفعة من الأقساط الشهرية لدى بنك البلاد.

يحب أن يكون العقار ضمن المشاريع المعتمدة أو المرخصة عن طريق وزارة الإسكان في السعودية.

المستندات المطلوبة عند طلب التمويل لدى بنك البلاد

الهوية الوطنية للعميل وتكون غير منتهية الصلاحية.

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل العقاري.

خطاب تعريف من جهة العمل.

كيفية التواصل مع بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

وفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية عدة طرق مختلفة يستطيع من خلالها العميل من التواصل مع بنك البلاد بالسعودية ومنها