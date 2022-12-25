نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل 100 ألف ريال وسدد براحتك بدون كفيل ولا تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت شركة كورا للتمويل 100 ألف ريال سعودي بأسهل إجراءات ممكنة، تشمل منتج التمويل الشخصي (النقدي) وتمويل المشتريات بهامش ربح منافس لكي تتيح لسكان المملكة تلبية الاحتياجات لهم بسهولة مع تيسير السداد بأقساط مرنة تصل حتى 5 سنوات، علماً بأن الشركة معتمدة من البنك المركزي السعودي ولهذا هي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في تقديم منتجات القروض لديها، تعد من أفضل الشركات التي لا تطلب ضمانات ولا تشترط تحويل الراتب أيضاً، بالإضافة إلى منح تلك المنتجات للسعوديين والوافدين رجالاً ونساء على حد سواء ممن هم على رأس عمل وتقبل جميع القطاعات.

تمويل شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب

لاشك أن الشركة أو البنك الذي يوفر تمويل بدون ضمانات ولا تحويل راتب يكون من أفضل التسهيلات دون تعقيد، بالنسبة للعميل حتى يستطيع طلب المال دون الإضرار للبحث عن ضامن وأوراق ووثائق كثيرة تكون معقدة نسبياً للبعض، بينما توجد جهات معتمدة وموثوقة تقدم الحلول المالية للمتقاعدين بصورة سهلة للغاية من أجل كسب ثقة العملاء كسياسة العمل المرن التي تربح أكبر عدد من العملاء مما يدعم مسيرة الربح لديها أيضاً، ويريح العميل في التعامل بسلاسة مع الشركة، ولابد الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة في السداد أي لا يتأخر في التسديد ولا يماطل علماً بأنه يوجد غرامة تأخير وسجل للعملاء يوضح مدى تعاملاته المالية، وربما لا تتيح الجهة التمويلية فيما بعد قبول طلب القرض إذا تقدم نفس الشخص مرة أخرى.

شروط الحصول على تمويل 100 ألف ريال

مطلوب سجل ائتماني جيد غير متعثر في سمة.

يشترط أن لا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.

مدة العمل للقطاع العسكري لا تقل عن 6 شهور كحد أدنى.

الحد الأدنى للعمل للمواطنين في القطاع الحكومي 3 شهور.

للقطاع الخاص والمقيمين سنة على الأقل فترة العمل.

المستندات المطلوبة

الهوية الوطنية / الٌامة سارية. يجب تعبئة طلب قرض شخصي بدون تحويل راتب أو كفيل. تعريف بالراتب للموظف الحكومي (السعودي) لا يزيد مدته عن 90 يوماً. كشف حساب بنكي حديث. شهادة مدد وأجور للقطاع الخاص. تعريف بالراتب للموظف الوافد والسعودي في القطاع الخاص لا يزيد عن 30 يوماً.

تقديم طلب قرض شخصي 100 ألف ريال

من خلال تعبئة استمارة عبر موقع شركة كوارا كما يمكنك قراءة أسعار المنتجات التمويلية قبل توقيع العقد والاستفسار عن كافة الأمور، من خلال التحدث مع خدمة العملاء على رقم 8001188999.