أجل أقساط تمويلك الشخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة من بين أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية للمواطن السعودي وكذلك المتقاعد هو تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي حتى ثلاث أقساط من التمويل الشخصي القائم ولذلك لدى مصرف الراجحي ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني اليوم سنتعرف على طريقة تأجيل سداد أقساطك الشهرية كما سنتعرف على باقي التفاصيل.

أجل أقساط تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي

مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يتيح لكافة المواطنين السعوديين وكذلك المتقاعدين إمكانية تأجيل سداد 3 أقساط شهرية من التمويل الشخصي القائم كما يحصل أيضاً العميل على المزايا التالية

يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه متاح بفترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر.

كما يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

يتميز أيضاً قرض مصرف الراجحي بأنه ذات هامش ربح تنافسي.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بإمكانية تمويل العميل المتقاعد.

يستطيع المتقدم أيضاً من طلب تمويل مصرف الراجحي من خلال تحميل تطبيق مصرف الراجحي.

عند طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي لا يحتاج العميل المتقدم إلى كفيل.

يتم أيضاً إعفاء العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.

شروط التمويل الوطني 3 لدى مصرف الراجحي

التمويل الوطني 3 من مصرف الراجحي الذي يتيح للمتقدم فرصة إعادة جدولة 3 أقساط شهرية لتمويلك الشخصي القائم بعد توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي على رأس العمل أو متقاعد.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي على رأس العمل لديه دخل شهري يبدأ من 2000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي كحد أدنى.

يبدأ أيضاً عمر العميل المتقدم من 18 عام فأكثر.

كما يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 60 عام للعاملين و75 عام للمتقاعد.

طريقة التقديم على التمويل الوطني 3 لدى مصرف الراجحي

عندما يقرر العميل طلب التمويل الوطني 3 لدى مصرف الراجحي لديه عدة طرق بسيطه ومنها

يمكن طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق مصرف الراجحي على الهاتف.

كما يمكن طلب التمويل الوطني 3 من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

كذلك يمكن طلب التمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع المصرف.

حاسبة التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

من بين الخدمات التي يتيحها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية هو إمكانية حساب قيمة القسط الشهري الواجب سداده شهرياً في حالة طلب تمويل شخصي لدى مصرف الراجحي عن طريق استخدام حاسبة التمويل الشخصي ويمكن استخدامها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي ومن ثم الدخول على الحاسبة