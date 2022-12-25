نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكنكم الحصول على تمويل سيارة من مصرف الراجحي bank alrajhi في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يمكنكم الحصول على تمويل سيارة من مصرف الراجحي bank alrajhi، يقدم البنك لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين والوافدين بالمملكة فرصة الحصول على تمويل سلفة لشراء سيارة بالقسط، ولا يقتصر علي هذه الخدمة فقط بل يعطي خدمات أخري مثل التمويل الشخصي السريعة، تمويل للمتقاعدين وقد ذكرنا لكم بمقال أخري كيفية الحصول عليه، كما أنه أوضع شروط لطلب تمويل للعام الجديد جديد 2023.

كيف يمكنكم الحصول على تمويل سيارة من مصرف الراجحي bank alrajhi

كما يقدم عروض مغرية لجميع عملاءه لكي يحصلون علي سيارتهم المفضلة، تناسب تلك السيارة السير على مختلف المناطق الخطرة بالمملكة العربية السعودية. واودع نظام للسداد بمدة مطولة تصل تقريبًا إلى عامين إن كان الراتب محول، أما إن لم يتم تحويل الراتب يتم دفع 5% مقدم وتصل فترة التقسيط إلى 5 سنوات.

خطوات الحصول علي تمويل السيارة مصرف الراجحي

سنعرفكم بهذا المقال خطوات الحصول علي تمويل لشراء سيارة من بنك الراجحي كل ما عليكم قراءه النقاط التي بالأسفل جيدا ثم تعرفوا علي الشروط لشراءها:-

عليكم باختيار نوع السيارة التي ترغبون بشرائها.

ثم بعد ذلك الذهاب والتوجه إلى مصرف الراجحي لعرض المبلغ الخاص بها.

يمكنكم سحب أستمارة الطلب الخاصة عن تمويل السيارة من البنك وعليكم بملئها.

بعد تعبئة الأستمارة بجب أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة لمصرف الراجحي وتقديمهم معانا.

عليكم بانتظار الموافقة لفترة تصل حتى 24 ساعة، ثم بعد الموافقة يمكنكم الحصول على السيارة الخاصة بكم مباشرة.

كما يمكنكم شراء السيارة بالتقسيط بدفع القسط المحدد من قبل المصرف كل شهر.

يجب أن تسجل السيارة باسم المستفيد الحاصل علي القرض وتعتبر مرهونة لصالح المصرف إلا أن يتم سداد الأقساط بالكامل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي بالسعودية

يجب تحضير وأرفاق الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل من مصرف الراحجي لكي يسهل عليكم من الوقت والجهد والحصول علي طلب القرض بأسرع وقت :-