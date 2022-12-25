نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم 50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل بالتقسيط المرن بلا رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودي والمقيم في المملكة تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي كأحد أفضل العروض التمويلية المتوفرة للأفراد في الوقت الحالي بعد تطابق كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل حيث يعطى التمويل بهامش ربح تنافسي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ولكن بعد توفير الحد الأدنى للدخل أو الراتب الشهري الذي يبدأ من مبلغ 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك كذلك لابد من الإلتزام بتوفير العمر المناسب للتقديم الذي ربما يبدأ من 22 عام فأكثر بعد موافقة شركة اليسر للتمويل وعند الموافقة يحصل العميل المتقدم على تمويل بفترة سداد ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط المرن لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر كذلك يرغب الكثير التقديم على هذا المنتج التمويلي لأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

الشروط الواجبة للتمويل عند طلب قرض شركة اليسر بالمملكة

شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وفرت الآن تمويل السلع الاستهلاكية بترخيص من البنك المركزي السعودي حيث تقدم التمويل بإجراءات سهلة وميسرة بدون الحاجة إلى كفيل حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري لجميع العملاء من مختلف الجنسيات ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي بالتفصيل:

شركة اليسر تمنح التمويل بدون كفيل غارم ولكن تعطي المواطن مبلغ 50 ألف ريال كحد أعلى للتمويل.

أما المقيم مسموح له حتى 10 آلاف ريال وعند طلب مبلغ تمويل أكثر من ذلك يحتاج إحضار موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة ولكن بعد توفير الدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي.

يتطلب التمويل توفير مدة خدمة 3 أشهر من العاملين في القطاعات المختلفة قبل التقديم الإلكتروني على تمويل السلع الاستهلاكية بالشركة.

يحتاج تمويل السلع الاستهلاكية توفير بعض الضوابط والشروط اللازمة للتمويل للحصول على التمويل بدون كفيل غارم وبدون أجور وكالة إضافية حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي.

أفضل المزايا المتوفرة عند طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة

للعلم هناك العديد من المميزات التمويلية المقدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية عند التقديم على برنامج تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث أتاحت الشركة التمويل بدون كفيل وبدون دفع أي رسوم إدارية بفترة سداد ميسرة حتى أربعة وعشرون شهر فقط لا غير لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم المزايا المتاحة عبر هذا المنتج التمويلي في المملكة:

التمويل بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية إضافية حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي.

تمويل السلع الاستهلاكية في الشركة بدون كفيل غارم سعودي الجنسية كأحد أهم الخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى المختلفة بالمملكة العربية السعودية بدون أجور وكالة إضافية عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شركة اليسر للإجارة والتمويل توفر التمويل بحد أقصى يصل إلى 50 ألف ريال سعودي عند طلب برنامج تمويل السلع الاستهلاكية ولكن تحت ضوابط الشركة.

إيضًا التمويل عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بالتقسيط المرن لمدة زمنية تصل إلى أربعة وعشرون شهر على الأكثر.

تمويل السلع الاستهلاكية متوافق ومطابق مع تعليمات اللجنة الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى للتمويل يبدأ من 2 ألف ريال سعودي عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي المملكة.

الأوراق الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء بالشركة

هذا التمويل يتطلب توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة كذلك يحتاج إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية لضمان الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية في الشركة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع ثقفني كافة الأوراق اللازمة للتمويل كالتالي بكل التفاصيل المتاحة:

يتطلب تمويل السلع الاستهلاكية توفير كشف حساب من البنك لمدة زمنية تبدأ 3 أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

لابد من إحضار أثبات الهوية الوطنية من العميل المتقدم السعودي كذلك إحضار أثبات الإقامة من العميل المتقدم المقيم في المملكة العربية السعودية.

كذلك تمويل السلع الاستهلاكية لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة بشرط توفير خطاب تعريف الراتب الشهري ثم إرساله إلى موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية.

يجب قبل التقديم عبر الإنترنت على تمويل السلع الاستهلاكية بالشركة لابد من توفير كافة الضمانات والالتزامات والشروط اللازمة للتمويل لضمان الحصول على التمويل بكافة المميزات المتاحة للأفراد بموافقة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

كيفية التقديم الإلكتروني على تمويل السلع الاستهلاكية بالشركة

يرغب العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين من الجنسيات المختلفة داخل أراضي السعودية التعرف على طريقة التقديم على تمويل السلع الاستهلاكية التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة بسبب ما تقدمه الشركة من عروض تمويلية مميزة لكافة عملائها لذلك سوف نوضح للجميع اليوم من خلال موقع ثقفني كيفية الحصول على برنامج التمويل عن طريق شركة اليسر للتمويل كالتالي بكافة التفاصيل الجديدة لهذا العام الحالي 1444 هجريًا:

يتم التقديم على برنامج التمويل عبر موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يحب فتح الموقع الرسمي بالشركة ثم فتح نموذج طلب التمويل عبر شركة اليسر.

تعبئة نموذج الطلب بكافة التفاصيل والبيانات الشخصية المطلوبة ثم في النهاية إرسال طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية الفترة الحالية.

بذلك يتم التقديم على التمويل وبعدها يتم الرد بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والضوابط المطلوبة.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العديد من التمويلات الإجتماعية الميسرة للأفراد ومنها برنامج تمويل السلع الاستهلاكية ولكن للحصول على هذا لابد من توفير كافة الضمانات اللازمة والشروط المطلوبة للتمويل.

بعد موافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة على تمويل السلع الاستهلاكية يحصل العميل على تمويل يبدأ من مبلغ 2000 ريال سعودي حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي طبقاً لتعليمات الشركة.

يجب في البداية توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة ثم بعدها إرسال جميع المستندات والأوراق اللازمة للتمويل الشخصي للحصول على تمويل السلع الاستهلاكية بدون رسوم مالية إضافية على المبلغ التمويلي المقدم من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

رقم التواصل المباشر مع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

يتم التواصل مع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية عن طريق الرقم المجاني 8001160711 بدون الذهاب إلى مقر الشركة طبقاً لتعليمات الشركة للتسهيل على المواطنين السعوديين أو غير السعوديين في المملكة كذلك الرقم المجاني متاح في مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساءً ولكن يوم السبت من 10 صباحاً حتى 3 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية كذلك ضمن الخصائص والخدمات التمويلية المتاحة بالشركة داخل أراضيها.

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة إيضًا التمويل الشخصي الأصغر حتى مبلغ عشرون ألف ريال سعودي بدون دفع رسوم إدارية إضافية وبدون أجور وكالة إضافية لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة كما حددت للمقيم مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي بدون كفيل غارم أما المواطن السعودي يحصل على مبلغ عشرون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك يرغب إيضًا العديد من العملاء التقديم على هذا التمويل عبر شركة اليسر في المملكة.