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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان المطور خصوصًا للفئات الذين تنطبق عليهم الشروط؛ هو أكثر ما يهم عدد كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية للاستفادة من هذه المساعدات المالية السُّعُودية متعددة الصور والأشكال بين الدعم الشهري للأيتام أو المتقاعدين عن العمل أو النساء من الأرامل والمطلقات وغيرهم، ومن خلال موقع ثقفني فيما يلي؛ سوف يتم الإشارة بالتفصيل إلى خطوات التسجيل بالضمان السعودي المطور.
دعم الضمان المطور السعودي
إن الضمان المطور في المملكة العربية السُّعُودية هو عبارة عن تطوير وتنمية لنظام وآلية الضمان الاجتماعي الذي كان متبع سابقًا ، وهو يهدف في المقام الأول إلى وصول الدعم إلى مستحقيه والفئات الأكثر احتياجًا داخل الدولة ، مع ضمان حصول كل فرد من أفراد الأسرة على حقه في مبلغ الضمان ، وأيضًا ضمان عدم وجود تلاعب في البيانات التي قد يقوم بها بعض الأفراد من غير أصحاب الحق لصرف هذا الدعم ، ويهدف الضمان المطور إلى وصول الدعم إلى أي فرد محتاج دون ضررة التقيد بفئات معينة.
كيف التسجيل في الضمان المطور الاجتماعي السعودي؟
يمكن اتباع مجموعة من الخطوات المهمة من أجل معرفة طريقة التسجيل في موقع الضمان المطور السعودي ، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:
- التوجه بشكل مباشر إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاصة بالضمان المطور السعودي.
- الضغط على أيقونة تسجيل جديد، ومن الصفحة التالية يتم الضغط من الأسفل على (إنشاء حساب جديد).
- إدخال المعومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهُوِيَّة الوطنية، تاريخ الميلاد، عنوان البريد الإلكتروني.
- توضيح الحالة الاجتماعية صاحب الطلب، وعدد أفراد الأسرة إن وجدت.
- إدخال رقم الهاتف المسجل باسم المستخدم على أبشر.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- ثم النقر على تسجيل.
- تفعيل الحساب من خلال رمز التحقق المرسل على الهاتف.
- انتظار معالجة الطلب والرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
- لا بد أن يتحرى المواطن الدِّقَّة وأن تكون كل المعلومات المدخلة متوافقة تمامًا مع المعلومات المتوفرة لدى جهات الاختصاص.
- إرسال طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي.
شروط الضمان المطور
من أهم الشروط المطلوبة لقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي المطور ، ما يلي:
- ينبغي أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.
- كما يجب أن مقيم داخل المملكة بشكل دائم.
- ويجب لا يتعدى الدخل الحد المانع لضمان.
- عدم الوجود في السجن أو أي دار إيواء.
- عدم وجود أصول ثابتة باسم صاحب الطلب.
- تقديم ما يؤكد ويثبت الحالة الاجتماعية.
- تقديم ما يثبت قيمة الدخل الشهي.
- توضيح عدد أفراد الأسرة والتابعين والعمالة المنزلية (إن وجدت).
- يتم استثناء الجنسية من الأرملة أو طليقة الزوج السعودي.
- يتم استثناء الأفراد من حاملي بطاقة التنقل من أهل دول الخليج أيضًا من شرط الجنسية.
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