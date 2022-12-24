نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب وبدون كفيل تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة وبإجراءات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب وبدون كفيل تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات ومتطلبات المالية والشرائية وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة وأوراق ومستندات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، هذا التمويل الشخصي مصمم بصيغة إسلامية وذلك بمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة كما أن هذا المنتج التمويلي متاح لجميع العملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة بأقل راتب شهري.

تمويلك فورى بأقل راتب وبدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة

تمويلك فورى لجميع احتياجات ومتطلبات بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبأقل راتب شهري للشخص المتقدم بالطلب ، هذا المنتج التمويلي يأتى ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل للاستفادة من إمكانية تأجيل سداد ثلاثة أقساط من الأقساط التمويلية المستحقة بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها الشخص المتقدم بالطلب.

ما هى المزايا المتاحة من خلال منتج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي؟

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة يمتلك العديد من المزايا.

تم تصميم هذا المنتج التمويلي من قبل مصرف الراجحي بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة.

مبالغ مالية كبيرة متاحة من خلال هذا المنتج التمويلي لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا التمويل الشخصي بأقل راتب تقاعدى.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بأقل راتب شهري.

لا يتطلب وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من إمكانية تأجيل سداد ثلاثة أقساط تمويلية.

يمتلك مصرف الراجحي العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

هذا المنتج التمويلي متاح بهامش ربح تنافسي.

يتيح مصرف الراجحي للشخص المتقدم بالطلب إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من خلال تطبيق الراجحي مباشرة.

متاح لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية الأخرى المتنوعة والتى يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي علي الإنترنت.

مصرف الراجحي أيضاً متاح لديه نظام السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

يقوم مصرف الراجحي بالإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله للشخص المتقدم بالطلب.

موافقة سريعة وفورية من مصرف الراجحي علي طلب التمويل الشخصي الفورى بدون كفيل المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي