نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أقدم على اعانة التأهيل الشامل hrsd.gov وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أقدم على اعانة التأهيل الشامل للحصول على الدعم، هناك الكثير من الخدمات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة التي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة ومحدودي الدخل في المملكة، وذلك بهدف تحسين الوضع المادي للأسرة السعودية وتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي، وتم إطلاق برنامج إعانة التأهيل الشامل بهدف مساعدة المواطنين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة وهذا هو الهدف الأساسي من البرنامج، وذلك لأن الحكومة السعودية تقدر كم المصروفات التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من شراء المستلزمات الطبية والأدوية وهذا يكلف الكثير، لذلك فقد وضعت الحكومة هذه الإعانة لتكون لهم مساعدة، ويحصل المستفيدين على دعم مادي بشكل شهري يتم تحديد قيمة الدعم وفقا لنوع الإعاقة ومدى تأثيرها على الفرد.

كيف اقدم على اعانة التأهيل الشامل 1444

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط لقبول التقديم على اعانة التأهيل الشامل ويجب مراجعة هذه الشروط قبل التقديم لكي يتم قبول الطلب، وسنقدم لكم طريقة التسجيل في التأهيل الشامل وهو بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

من القائمة الرئيسية قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إعانة التأهيل الشامل.

سيتم انتقالك إلى صفحة الإعانة قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب.

الدخول إلى صفحة تسجيل البيانات قم برفع أصل التقرير الطبي بشرط ألا يكون مر على التقرير 12 شهر.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة (الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، نوع الإعاقة وغيرها من البيانات).

التعهد والإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

سيتم إرسال رسالة نصية بتأكيد إرسال الطلب، كما ستكون الرسالة تحتوي على رقم الطلب، يمكنك الاستعلام عن الطلب من خلاله.

في حالة عدم وجود تقرير طبي لابد من رفع خطاب تحويل المستشفى، بعد ذلك سيتم مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة قبول الطلب سيتم تحديد موعد للحضور الشخصي.

شروط التقديم في اعانة التأهيل الشامل

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعضا من الشروط وذلك لكى يتم من خلالها تحديد أكثر المواطنين استحقاقا للحصول على الإعانة، وشروط التسجيل هي:

يشترط أن يكون المواطن المتقدم مقيم بشكل دائم في أنحاء المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم على الإعانة عمر 45 عام وقت حدوث الإعاقة.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

إرفاق طلب التقديم في الإعانة بالشهادة الطبية الموثوقة من وزارة الصحة.

يشترط على المتقدم في إعانة التأهيل الشامل التقديم عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكى يتم تحديد نوع الإعاقة ومدى تأثيرها.

لابد أن تكون نوع الإعاقة التي يعاني منها المتقدم من ضمن انواع الإعاقة التي يدعمها برنامج إعانة.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط ألا تزيد مدة إقامة المتقدم في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية عن 6 أشهر خلال العام.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التاهيل الشامل

عند التقديم على اعانة التأهيل الشامل لابد من استكمال جميع البيانات المطلوبة لكى يتم دراسة الطلب، وهناك بعض المستندات لكى يتم التأكد من أستحقاق الطلب، المستندات هي:

مستند بقيمة الدخل الشهري للفرد المتقدم.

الشهادة الصحية التي توضح الحالة الصحية للمتقدم ونوع الإعاقة.

بيانات الحالة الاجتماعية للفرد.

الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل

يمكن للمتقدم في اعانة التأهيل الشامل أو المستفيدين من الإعانة الاستعلام عن الدعم بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التوجه إلى القائمة الرئيسية والضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

قم بالنقر على أيقونة إعانة التأهيل الشامل.

قم بتسجيل الدخول.

ثم الضغط على تسجيل طلباتي.

سيظهر أمامك بيانات إعانة الفرد.

ما هو موعد صرف التاهيل الشامل؟

تحرص المملكة العربية السعودية على وضع مواعيد محددة لصرف المستحقات المالية للمواطنين السعوديين، ولذلك تم وضع موعد محدد لصرف الرواتب الشهرية، على أن يكون موعد صرف دعم التأهيل الشامل هو يوم 26 من كل شهر هجري وهذا إذا لم يوافق إجازة رسمية وفي حالة توافق اجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف يوم.

يتم صرف إعانة التأهيل الشامل في الموعد الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ومن هنا نكون قدمنا لهم كيفية التقديم على اعانة التأهيل الشامل و الشروط الاساسية التي لابد من توافرها في المواطن المتقدم لقبول طلب التسجيل والحصول على الإعانة كما يلزم على الفرد تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لكي يتم استكمال الطلب.

ما هي شروط الحصول على إعانة السيارة من مراكز التأهيل الشامل؟

يقدم برنامج التأهيل الشامل أعانة السيارات للمتقدمين الذين لا يمتلكون سيارة ولا يقدرون على المواصلات، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 6 سنوات.

أن يكون المتقدم يعاني من ضمور العضلات أو أي نوع من إعاقة الأطراف.

كيفية تحديث بيانات التأهيل الشامل 1444

يجب على جميع المستفيدين من برنامج إعانة التأهيل الشامل تحديث بياناته على البرنامج بشكل دائم حتى لا يتم إيقاف صرف الدعم، وطريقة التحديث هي:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والموارد البشرية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة وكالة الرعاية.

قم باختيار الاستعلام عن الدعم المالي.

كتابة البيانات المطلوبة للتحديث. ث

ثم الضغط على التالي.

إدخال رقم القومي، وتحديد نوع الإعاقة.

كتابة رمز التحقق.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

رقم التأهيل الشامل السعودي الموحد المجاني

وضع برنامج إعانة التأهيل الشامل رقم خاص وموحد للتواصل مع الإعانة وتقديم شكوى أو اعتراض، الأرقام هي :

التواصل عبر خدمة العملاء على رقم 0505616845.

كما يمكنك أيضا التواصل مع إعانة التأهيل الشامل من مدينة جدة عبر رقم 6818668.

من مكة المكرمة الاتصال عبر الرقم التالي 5421774.

سبب تأخر صرف إعانة التأهيل الشامل

قد يتأخر صرف التأهيل الشامل ويبدأ جميع المستفيدين بالاستعلام عن الأسباب التي تؤدي إلى تأخير صرف الدعم هو موافقة اليوم إجازة رسمية وعلى هذا يتم تأخير موعد الصرف يوم أو تقديمة يوم وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد الصرف، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي.

الفئات المستبعدة من التأهيل الشامل 1444

هناك بعض الفئات المستبعدة و الغير مسموح لها بالحصول على اعانة التأهيل الشامل وهم الآتي:

المواطنين الذي يثبت لهم أنهم متواجدين في إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية لمدة تزيد عن 6 أشهر.

في حالة تقييم المواطن المتقدم والتأكد أنه لا يعاني من إعاقة.

عند التحاق المواطن بإحدى مراكز التأهيل أو إحدى دور المسنين في المملكة العربية السعودية.

برنامج التاهيل الشامل

تحرص جميع الحكومات في مختلف الدول تقديم الدعم و المساعدات والخدمات التي تسهل على المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقة خلقية أو جسدية تمنعهم من مماوسة الحياة بشكل طبيعي، ولذلك يحتاجون إلى علاج وأدوية وهذا يكون مكلف على بعض الأسر لذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التأهيل الشامل لصرف لهم دعم مادي بشكل شهري يختلف قيمة الدعم باختلاف نوع الإعاقة.