نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية 1444 عبر أبشر الجوازات و كم سعر تجديد الإقامة المنتهية للوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية تعد الإقامة من أهم الأشياء التي لابد على كل الوافدين الاهتمام بها ومتابعة مدة انتهائها وهذا لكى لا يتعرض الفرد إلى الغرامة والعقوبة بالخروج من المملكة العربية السعودية بشكل نهائي، وفي ظل التطور التكنولوجي التي تسعى المملكة العربية السعودية على تحقيقها وذلك بهدف تطبيق النظام الحديث في جميع المجالات والتعاملات.

فقد وضعت الحكومة السعودية الكثير من المنصات الإلكترونية لكى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن كل ما يتعلق بجميع الانظمة و التعاملات الحكومية، وتعد بوابة أبشر الإلكترونية من أهم وأعظم تلك المنصات الإلكترونية الحكومية التي تخدم الملايين من المواطنين السعوديين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، حيث يتواجد بها أكثر من 50 خدمة، ومن أهم الخدمات التي تتواجد في بوابة أبشر هي خدمة الجوازات فمن خلال ابشر يستطيع الوافد الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها معرفة اسم الكفيل وغيرها من الخدمات.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1444 عبر بوابة أبشر الإلكترونية

تعد بوابة أبشر من المنصات الإلكترونية الشاملة التي يتوفر بها عدد كبير من من الخدمات الحكومية التي تخدم المواطنين، كما تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة وسائل وسبل الراحة الممكنة للوافدين إلى المملكة لذلك وضعت طريقة يستطيع الفرد الاستعلام عن صلاحية الاقامة إلكترونياً عبر بوابة أبشر وذلك للتسهيل والتيسير على المواطن من الذهاب إلى مكاتب العمل والانتظار، خطوات الاستعلام هي:

الذهاب إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

ثم التوجة إلى القائمة الرئيسية واختيار أيقونة الخدمات العامة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية.

سيتطلب منك إدخال رقم الإقامة في المربع المخصص له.

ثم سيظهر أمامك رمز مرئي، قم بإدخال الرمز في الخانة المخصص لها بالشكل الصحيح.

ثم الضغط على عرض التفاصيل.

انتظر ثواني و سيظهر أمامك جميع بيانات الإقامة من (موعد انتهائها، المدة المتبقية وغيرها من البيانات).

كم سعر تجديد الإقامة المنتهية للوافدين 1444؟

يجب على الوافد أو المقيمين في المملكة العربية السعودية تجديد الإقامة المنتهية قبل أنتهاء المدة لكي لا يتم فرض غرامة مالية وعقوبات على الوافد، كما حددت الحكومة السعودية سعر تجديد الاقامة المنتهية وهي:

رسوم تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين العامل في شركة أو مؤسسة هي 650 ريال سعودي.

قيمة رسوم استخراج إقامة العامل المنزلي 600 ريال.

أما عن رسوم تجديد الإقامة للسائق الخاص لمدة سنة واحدة هي 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد اقامة زوجة عامل زراعي 500 ريال سعودي.

ما هي شروط تجديد الاقامة للمقيمين؟

لكي يسمح لك بتقديم طلب بتجديد الإقامة لابد أن تتطابق شروط التجديد التي حددتها الجوازات لقبول تجديد الإقامة، والشروط هي:

على الفرد تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة باسمه.

دفع الرسوم المقرر والمحددة لتجديد الإقامة مع إحضار وصل دفع الرسوم للتأكد.

أن يكون المتقدم متواجد على أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم مسجل متغيب عن العمل.

أن يكون هناك بصمة وصورة مسجلة في مكتب الجوازات السعودية.

امتلاك المتقدم تأمين طبي لتجديد الاقامة.

تقديم جواز السفر السعودي بشرط أن يكون ساري.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة دون الدخول إلى أبشر

كما يمكنك أيضا الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى أبشر وذلك بالدخول إلى بوابة وزارة العمل بالطريقة التالية:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية.

بعد ذلك قم بالتوجة إلي أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار بوابة الأفراد.

قم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الإقامة.

ثم قم بتحديد تاريخ الاستعلام.

النقر على أيقونة التالي.

سيظهر أمامك رمز التحقق، قم بإدخال الرمز.

ثم الضغط على تحقق، انتظر قليلاً وسيتم رفع جميع البيانات.

غرامة التأخير في تجديد الاقامة للمقيمين

لقد حذرت وأوضحت هيئة الجوازات السعودية هو أزام الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بتجديد الإقامة في الموعد المحدد لها قبل الانتهاء وفي حالة التأخر يتم فرض عقوبة، وتفرض غرامة تأخير تجديد الإقامة لأول مرة هي 500 ريال سعودي، وفي حالة تكرار المخالفة يتم فرض غرامة 1000 ريال سعودي، أما إذا تكرر أرتكاب المخالفة للمرة الثالثة يتم إخراج المواطن من المملكة.

كيفية تجديد الإقامة في السعودية عبر بوابة أبشر للجوازات؟

لقد وفرت وزارة الداخلية السعودية طريقة سهلة وسريعة للتجديد إقامة السعودية إلكترونيا عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وهذا بهدف التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم من الذهاب إلى مكاتب العمل أو المراكز التابعة لاستخراج الإقامة، كما زادت أهمية هذه الخاصية في فترة انتشار فيروس كورونا، وقبل القبول على التقديم لتجديد الاقامة لابد من دفع الرسوم المقرر دفعها للتجديد، يمكن للوافد السعودي تجديد الإقامة عبر منصة أبشر إلكتروني بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية للجوازات.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

ثم الضغط على أيقونة خدمات أعمالي من القائمة الرئيسية.

الضغط على تجديد الاقامة.

سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل قم بإدخال البيانات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

رفع المستندات والأوراق ودفع الرسوم المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

طرق اخرى للاستعلام عن صلاحية الاقامة

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن صلاحية الاقامة السعودية وذلك من خلال الذهاب إلى مكتب العمل مع إحضار جواز السفر والأوراق المتعلقة بالإقامة، بعد ذلك سيقوم أحد العاملين في مكتب العمل بالكشف عن جميع البيانات الخاصة بالإقامة، ويمكنك ايضا تجديد الاقامة ودفع الرسوم ومعرفة موعد أنتهاء الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الحدود

كما يمكنك الاستعلام عن صلاحية هوية المقيم بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية والدخول إلى أبشر الأفراد.

القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الاستعلام عن الإقامة من خلال رقم الحدود.

قم بإدخال رقم الحدود الخاص بك ورقم التحقق الظاهر أمامك.

ثم قم بالضغط على استعلام.

على الفور سيظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بصلاحية الإقامة وموعد الانتهاء والهوية.

طريقة دفع رسوم تجديد الاقامة إلكترونياً

لقد وفرت وزارة العمل اكثر من طريقة لدفع رسوم تجديد الإقامة السعودية إلكتروني، طريقة الدفع هي:

أولا قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول كمستفيد.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار تجديد الاقامة، ثم اختيار دفع رسوم تجديد الاقامة.

قم بتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها.

ثم تحديد طريقة الدفع، ثم الضغط على أدفع.

ما هي المدة المسموح بها لتجديد الإقامة بعد انتهاء المدة ؟

من الأمور الهامة التي يجب على المقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية متابعتها بشكل دائم هو معرفة صلاحية الاقامة وموعد انتهائها وهذا لكى لا يتم فرض غرامة مالية أو عقوبة تصل إلى الخروج من المملكة العربية السعودية بشكل نهائي، ولذلك وضعت وزارة الجوازات مدة السماح بتجديد الإقامة السعودية وهي لمدة 3 أيام بعد انتهاء الإقامة كحد أقصى.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين 1444

يهتم جميع العاملين في المملكة العربية السعودية من المقيمين والوافدين عن رخصة العمل، لذلك يبحثون عن طريقة للاستعلام عن موعد انتهائها وهي:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات.

اختيار الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل.

إدخال رقم الإقامة والبيانات المطلوبة.

ثم الضغط على استعلام.

طرق التواصل مع مكتب العمل للاستفسار عن تصريح العمل

يهتم جميع العاملين من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمكتب العمل وذلك للاستعلام عن كل ما يتعلق بمنظومة العمل، ولذلك سنوضح لكم طرق التواصل مع مكتب العمل وهي:

الاتصال الرقم الموحد لمكتب العمل 19911.

كما يمكنك إرسال الاستفسارات عبر البريد من خلال رمز البريدي 12484.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة

يستطيع المقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مقيم.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط الرمز المرئي.

النقر على أيقونة الدخول.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تأشيرة الخروج والعودة.

قم بإدخال رقم الإقامة.

ثم الضغط على استعلام.

سيظهر أمامك بيانات التأشيرة من حيث الخروج والعودة وموعد انتهائها.

ما هي شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

يمكن للوافدين تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا ولكن بعدة شروط وهي: