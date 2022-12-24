نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1444 من خلال موقع المركز الوطني للقياس Qiyas في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1444، من المسائل الهامة التي يستفسر عنها الأشخاص الذين اجتازوا هذا الاختبار في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عنها بواسطة رقم الهوية الوطنية عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، وهو بوابة المركز الوطني للقياس، والجهة المسؤولة عنه التي قامت بإطلاقه هي هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، وكل المختبرين أجروا الاختبار الورقي منذ فترة، وقد عاد الموقع للعمل في 11 من شهر ديسمبر الحالي 2022، وسنتحدث في هذا المقال عن تفاصيل الموضوع وآلية الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات المعرفية ورقي 1444، كما سنشرح لكم طريقة إعادة ضبط كلمة المرور في نظام قياس الإلكتروني، تابعوا معنا التفاصيل القادمة.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1444

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1444 في المملكة العربية السعودية من خلال الذهاب إلى بوابة قياس الإلكترونية. وتحرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على إرسال النتائج لكل الممتحنين على هواتفهم المحمولة التي قاموا بالتسجيل بها في النظام. وإن لم تصل لم النتائج يمكنهم الاستعلام عبر الدخول إلى موقع Qiyas. وفيما يلي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج باتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني على الإنترنت بعد ذلك يضيف المستخدم الرقم المدني مع كلمة المرور يتوجب عليه أضافة رمز التحقق المرئي الظاهر بالصورة، ثم ينقر على زر تسجيل الدخول يمكن للمستعلم الدخول مباشرة إلى لوحة التحكم، ثم اختر النتائج اختر نوع الاختبار، ثم حدد القدرات العامة أخيرا اضغط على زر البحث، وستعرض لك نتيجة الاختبار فور اعتمادها من الهيئة.

كيف أعيد ضبط كلمة مرور قياس

في حال أردت تسجيل الدخول إلى موقع قياس وصادف أنك نسيت كلمة المرور ليس عليك أن تقلق بخصوص ذلك. يمكنك استرجاعها من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع قياس. ثم اختر عبارة هل نسيت كلمة المرور، بعد ذلك أضف كلا من رقم السجل المدني الخاص بك مع بقية المعلومات الشخصية المطلوبة، وحدد الوسيلة التي تريد أن تتلقى كلمة المرور فيها إما رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1444 ورقي، وقد بينا لكم آلية التعرف على النتائج.