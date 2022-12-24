نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس وأفضل الإصدارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية يكثر البحث عنه في الآونة الأخيرة من قبل الأفراد الذين يفضلون أجهزة آيفون العالمية، حيث أن جهاز أيفون 14 برو Max يمنحهم العديد من المزايا بالإضافة إلى الكثر من الخدمات المتميزة وبالتالي فقد تم تصنيف الجهاز على أنه الأكثر طلبًا داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس.

مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس

مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس عملت على توفيرها شركة أبل الرسمية للعملاء للاطلاع عليها ومعرفة مدى التطور التكنولوجي في هذا الجهاز، وقد وفرت الشركة أربعة إصدارات مختلفة لتلبية احتياجات كافة العملاء بالمملكة وهي ايفون 14، وايفون 14 ميني، وايفون 14 برو، إضافة إلى ايفون 14 برو ماكس.

مواصفات ايفون 14 برو Max

تم توفير الجهاز بعدد كبير من المميزات والمواصفات عالية الجودة والتي جعلت منه أفضل جهاز ضمن أجهزة أبل ايفون ومن أهم تلك المميزات:

المساحات المتعددة التي تبدأ من 128 جيجا وحتى 1 تيرا بايت.

حجم شاشة مناسب لوضوح الرؤية بحجم 6.7 بوصة، مع حماية خاصة سيراميك.

نظام تشغيل IOS 16 مع تدعيم الجهاز لكافة الشبكات المتاحة وحتى الجيل الخامس.

يدعم الجهاز الشحن السلكي واللاسلكي على حد سواء.

كاميرا الجهاز تقوم بتسجيل الفيديوهات بدقة 4K.

معالج الجهاز سداسي النوع مع رام 6 جيجا تجعل الجهاز أكثر سلاسة وسرعة في التعامل.

مقاومة الجوال للماء إحدى أهم مميزاته حيث يستطيع تحمل العمق حتى 6 متر تحت الماء ولمدة تصل إلى نصف الساعة.

تم تزويد الجهاز بعدد ثلاث كاميرات خلفية بدقة مختلفة وهي 48 للكاميرا الرئيسية وكامرتين بدقة 12 ميجا بكسل.

كاميرا السيلفي للجهاز تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

سعر ايفون 14 برو ماكس

يمكن الحصول على الجوال من خلال مكتبة جرير بسعر 5199 ريال للإصدار سعة 128 جيجا، أما الإصدار 256 فيمكن شرائه بسعر 5699 ريال، وللإصدار بسعة 512 يتم سداد مبلغ 6699 ريال، أما عن الإصدار الأعلى والذي يأتي بسعة 1 تيرا فتم توفيره بقيمه 7699 ريال، مع ضرورة العلم بأن الجهاز لا يدعم إمكانية زيادة المساحة الداخلية باستخدام كارت ميموري ولذا فيتوجب اختيار المساحة المفضلة بعناية.