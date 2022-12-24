كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب تمويلك فورى بشروط ميسرة تعرف على التفاصيل

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عمر شويل - جدة كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب منتج تمويلي يوفر لك عزيزي العميل المبالغ المالية التى تحتاج إليها لتحقيق أهدافك وتطلعاتك المالية والشرائية أيضاً وذلك من شروط سهلة وميسرة وأوراق ومستندات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، حيث يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية.

أحصل على تمويل كاش بدون ضامن وبدون تحويل الراتب

أحصل على سيولة نقدية سريعة وفورية لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا تحتاج أيضاً إلي تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، هذا العرض التمويلي يأتى ضمن مجموعة من العروض التمويلية التي تقدمها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة علي جميع العملاء ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد