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عمر شويل - جدة رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية ، يعد رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من الأرقام المهمة التي يحتاج إليها المواطن السعودي وذلك للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها وتقديم البلاغات إلى الأمن العام وتوقيع العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية في المملكة.

ماهي الجرائم الإلكترونية

تعتبر الجريمة الإلكترونية في نظام المملكة العربية السعودية بانها جريمة يتم ارتكابها بالحاسب الألى بطريقة مخالفة للنظام وتحدد العقوبة حسب الجرم القائم من الجرائم الإلكترونية ولها عدة أنواع مقسمة وفق عقوبات محددة لكل جريمة من الجرائم.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

تعد أنواع الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ممثلة فيما يلي:

الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية بهدف الحصول على معلومات خاصة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

العمل على إنشاء مواقع خاصة بالتنظيمات الإرهابية وتسهيل التواصل مع القيادات والترويج لها.

إنشاء مواقع إلكترونية لتسهيل التجارة في المخدرات والمواد المخدرة.

إنشاء مواقع إلكترونية تخل بالآداب والترويج لها.

العمل على إنشاء مواقع للإتجار بالبشر.

إنشاء مواقع تمس الآداب والقيم الدينية والعامة وتمس حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

العمل على إعاقة الوصول للخدمات.

العمل على إحداث أعطال في الشبكات المعلوماتية وحذف البيانات.

العمل على التنصت على المعلومات المرسلة عبر شبكة المعلومات.

العمل على تهديد وابتزاز الأفراد والمواطنين.

العمل على التشهير بالأفراد وتعريضهم للأضرار.

كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية

يمكن للأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية الحماية من الجرائم الإلكترونية بتقديم البلاغات إلى الجهات الأمنية المتخصصة في الجرائم الإلكترونية من خلال مديرية الأمن العام السعودي والتي تعمل على تقديم التدابير اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وتوقيع العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية

تقوم مديرية الأمن العام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم الإلكترونية فور تلقي البلاغات من أصحاب الشأن وتقوم بملاحقتهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم حيث تتراوح العقوبة التي حددها النظام السجن لمدة عام ودفع غرامة مالية تقدر 500000 ريال سعودي وتصل في بعض الحالات السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية تقدر 5000000 ريال سعودي.

رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية

يمكن التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الرقم 920020405 وذلك للإبلاغ عن الجريمة التي تعرض لها الفرد وتبليغ الجهات المختصة في المملكة.

وبذلك نكون قمنا بالتعرف على رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية وكذلك التعرف على أنواع الجرائم الإلكترونية وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية والجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية وأيضا رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.