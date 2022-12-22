عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع بأقوى خصم على منتجات متنوعة وجوالات

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رياض - احمد صلاح -متاح خصم هائل على منتجات متنوعة من ضمن عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع، ويمكنك ايجاد كافة اللوازم سواء لإعداد الأكلات والمشروبات المختلفة، مع أسعار مميزة في عروض بندة الإلكترونية الشاملة للجوالات بشكلٍ خاص، تسري التخفيضات لهذا الأسبوع بداية من يوم الأربعاء 21 ديسمبر الموافق 27 جمادي الأول وحتى 27 ديسمبر الموافق 3 جمادي الثاني 1444.

متاح خصم هائل على منتجات متنوعة من ضمن عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع، ويمكنك ايجاد كافة اللوازم سواء لإعداد الأكلات والمشروبات المختلفة، مع أسعار مميزة في عروض بندة الإلكترونية الشاملة للجوالات بشكلٍ خاص، تسري التخفيضات لهذا الأسبوع بداية من يوم الأربعاء 21 ديسمبر الموافق 27 جمادي الأول وحتى 27 ديسمبر الموافق 3 جمادي الثاني 1444.

عروض بنده

عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع

اشترِ عبوتين من زيت الزيتون بسعر العبوة الواحدة مع المزيد من عروض بنده السعودية في كافة الفروع، ويتوافر خصم لأكثر من 50% على المشروبات مثل المياه، وأيضًا الفواكه وأهمها البرتقال، فيمكنك جعله أحد العصائر الطبيعية خلال الشتاء وطوال العام، بإعتباره مصدر أساسي لحصول الجسم على فيتامين سي، مع أسعار رائعة لدجاج ساديا في التخفيضات الأسبوعية.

زجاجتين زيت زيتون 500 مل بسعر 14.95 ريال بدلًا من 29.90 ريال.

1 كجم برتقال بسعر 2.75 ريال بدلًا من 5.95 ريال.

3 حبات دجاج 800 جرام بسعر 39.95 ريال بدلًا من 53.85 ريال.

panda هايبر بندة

عروض هايبر بنده الأسبوعية

من أكثر الإضافات التي تجعل الأطعمة ذات مذاق مذهل هى أنواع الجبن المختلفة، وخاصةً مع البيتزا والمكرونة، وتكثر تلك الإضافات في مجلة بنده الأسبوعية وتكون بنصف السعر لفترة محدودة، وتوجد أيضًا القهوة السعودية سريعة التحضير بنكهة القرنفل، وأصابع الذرة وتشكيلة من التسالي.

قهوة سعودية سريعة التحضير عبوة 10 أكياس، بسعر 39.95 ريال بدلًا من 60.95 ريال.

فستق محمص ومملح 220 جرام بسعر 28.95 ريال بدلًا من 44.25 ريال.

1+1 عبوة ورق عنب، وزن العبوة الواحدة 1 كجم، بسعر 22.95 ريال بدلًا من 45.90 ريال.

كريمة الطبخ بوك 500 مل بسعر 12.95 ريال بدلًا من 15.95 ريال.

التخفيضات الأسبوعية في المتاجر

بنده تخفيضات

بنده عروض الجوالات

عروض بنده الإلكترونية

تشمل الخصومات العديد من الجوالات والهواتف الذكية بأقل أسعار، ويوجد خيارات عديدة من سامسونج منها جوال سامسونج A13 مع 4 جيجا رام، مع وجود مكان مخصص لشريحتي اتصال، 4G وشاشة حجم 6.5 بوصة، وامكانيات أعلى في جوال سامسونج جلاكسي A53 5G، حيث 8 جيجا رام لأداء سريع للجوال، كاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية 64+12+5+5 ميجا بيكسل، ومتاح منه مع ذاكرة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

جوالات بندة

سامسونج جلاكسي اي 53 بسعر 1346 ريال بدلًا من 1599 ريال للنسخة 128 جيجا، أو 1520 ريال بدلًا من 1799 ريال للنسخة 256 جيجا.

هواوي نوفا Y70 بسعر 609 ريال بدلًا من 649 ريال للنسخة 64 جيجا.

جوال سامسونج جلاكسي A13 بسعر 625 ريال بدلًا من 699 ريال.

قدمنا لكم أهم العروض بمناسبة الذكرى السنوية لهايبر بنده السعودية، لتستمر طوال 44 يوم من المفاجآت والتخفيضات الكبرى على أسعار أكثر المنتجات طلبًا واستخدامًا.