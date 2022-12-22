اتفرج- انت الان تتابع خبر ارتفاع جنوني وخيالي لأسعار تعبئة اسطوانات الغاز في السعودية لهذا السبب المفاجئ .. ويصل سعره لهذا الحد المخيف لأول مرة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنا مع ارتفاع الاسعار خصوصا بتعبئة اسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية من قبل مختلف التجار والبائعين في المملكة.

فقد قامت بعض التصريحات الرسمية من قبل شركة “غازكو” المسؤولة عن تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز بالمملكة بالكشف عن سعر تعبئة اسطوانات الغاز بالمملكة..

ويأتي ذلك كي يتعرف كل مواطن على السعر الأصلي والمُعتمد والمصرح به لبيع اسطوانات الغاز في المملكة بعد إضافة كافة الضرائب على السعر الأصلي إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة.

آخر تحديث لأسعار تعبئة اسطوانة الغاز

حسب ماتم الإعلان عنه من قبل شركة غازكو بشأن آخر تحديث للأسعار فإن سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد رفع ضريبة القيمة المضافة هو 18.5 ريال سعودي بدون السعر الخاص بالنقل، ليشمل ذلك كافة مناطق المملكة العربية السعودية، اما عن الاسعار بعد اضافة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والشحن فإنها تتراوح بين ثلاثون وحتى خمسة وثلاثون ريال سعودي للاسطوانة العادية، ويختلف السعر بناءًا على اختلاف المنطقة، اما عن سعر التعبئة للاسطوانة الكبيرة فإن السعر يتراوح بين أربعين وحتى خمسة وأربعون ريال سعودي.

اسعار مكملات اسطوانات الغاز