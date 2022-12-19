انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن أرخص طريقة للحصول على تأشيرة العمرة .. ستكون بهذا السعر من اليوم! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة اعلنت عن تسهيلات لكافة المسلمين في أنحاء العالم للراغبين بزيارة بيت الله الحرام، حيث أعلنت الوزارة مؤخرا على أرخص طريقة للحصول على تأشيرة العمرة.

كما أتاحت لجميع المواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة، تحت مسمى “التأشيرة الشخصية”، التي بإمكان المواطنين عبرها من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة، بأرخص سعر وبإجراءات بسيطة.

مميزات تأشيرة الزيارة الشخصية

وتكمن مزايا التأشيرة في عدة نقاط أبرزها إمكانية تقديم أكثر من طلب لعدة زائرين في نفس الوقت، كما تمكنك من دخول المملكة لعدة مرات، وأبرز تلك المزايا إمكانية أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وكلك زيارة المواقع الدينية والتجول في ربوع المملكة، كما تصل صلاحية “التأشيرة الشخصية” حتى 90 يومًا وبمدة إقامة مماثلة، وتُمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة.

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

وقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إمكانية التقديم علي تأشيرة الزيارة الشخصية الكترونيا من خلال عدة خطوات بسيطة وميسرة وذلك من خلال موقع منصة التأشيرات، التي تمكنك من التقدم بطلب “الزيارة” من خلال خدمة الأفراد المدرجة بالمنصة وذلك بعد تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالأفراد المدعويين لزيارة المملكة عبر طلب زيارة شخصية، والإقرار بالموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب والموافقة عليه وإصدار مستند تأشيرة زيارة شخصية.