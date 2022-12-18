انت الان تتابع خبر بعد التعديلات الآخيرة في السعودية .. تعرف على أسعار مخالفات ساهر المرورية الجديدة بكل أنواعها وطريقة الاستعلام عنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تهم من أكثر الأمور التي الكثير من سكان السعودية سواءا المواطنين أو المقيمين ، هي التعرف على اسعار هذه المخالفات التي يتم تسجيلها من قبل نظام ساهر.

حيث أنه يصعب على الكثير التعرف على المخالفات المفروضة عليهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهذا النظام، فمثالا على ذلك يتم رصد المخالفات الخاصة بقطع الإشارة من قبل ذلك النظام ويتم عرض هذه المخالفة خلال 48 ساعة أو 5 أيام كحد أقصى على حسابه في الموقع الإلكتروني لأبشر، والتي يتوجب دفعها إما عبر الحساب البنكي أو في أحد فروع المرور التابعة لوزارة الداخلية داخل المملكة.

مخالفات ساهر

يمكن لأي شخص داخل المملكة الاستعلام عن مخالفات ساهر من خلال هذه الخطوات الآتية:

في البداية عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية عبر الإنترنت.

من بعدها قم بالبحث عن خيار خدمات المرور داخل القائمة الموضحة أمامك.

من بعدها يتطلب منك القيام بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

عليك بعدها قراءة الرقم المرئي الظاهر أمامك ومن ثم إدخاله في المكان المخصص له ومن ثم القيام بإدخال رقم الهوية.

ستظهر لك بعدها قائمة بجميع المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة وتاريخ هذه المخالفة وأيضًا قيمة المخالفة المستحق سدادها.

سيتم ظهور صفحة أخرى بها العديد من البيانات المتعلقة بالمخالفة ومكانها وأيضًا طريقة السداد، ومن خلال هذه الخطوات السابقة ستتمكن وبكل سهولة من الاستعلام عن جميع مخالفات ساهر.

كم سعر المخالفات ساهر؟

تختلف أسعار مخالفات ساهر على حسب سرعة السيارة وأيضًا على حسب نوعية المخالفة وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في الآتي:

مخالفات قطع الإشارة: يتمثل سعر المخالفة التي يقوم نظام ساهر برصدها عند قطع الإشارة بحد أدنى 500 ريال سعودي و 900 ريال سعودي كحد أقصى وأيضًا يتم حجز السيارة لمدة يوم كامل.

مخالفات السرعة العالية: تصل غرامة السرعة العالية 500 ريال سعودي كحد أقصى و 300 ريال سعودي كحد أدنى للغرامة.

مخالفات الوقوف على خط المشاه: أما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالوقوف على خط المشاه فتصل إلى 900 ريال سعودي للحد الأقصى والحد الأدنى يصل إلى 500 ريال.

مخالفات تجاوز السرعة أثناء الإشارة الخضراء: تعد هذه المخالفة من ضمن مخالفات ساهر المرورية والتي تصل قيمتها إلى 500 ريال سعودي كحد أقصى و 300 ريال للحد الأدنى للمخالفة.

جميع أنواع مخالفات ساهر

مخالفة قطع إشارة المرور.

مخالفة عدم اتباع السرعة المفروضة على الطريق.

مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.

مخالفة الالتفات إلى الاتجاه المعاكس بدون تشغيل الإشارة.

مخالفة سير المركبات في الأماكن الممنوع السير بها.

مخالفة تعدي خط المشاة.

وبذلك نكون قد أوضحنا الأنواع المختلفة لـ مخالفات ساهر وكيفية الاستعلام عنها وأسعار كل مخالفة بحدها الأقصى والأدنى، وبالطبع يجب على الجميع الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على حياتهم وحياة المتشاركين معهم في الطرق حيث أنه للأسف قد تؤدي أي من هذا المخالفات إلى حوادث خطيرة.