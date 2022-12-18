انت الان تتابع خبر انخفاض جنوني وصاروخي لأسعار الذهب الجديد والمستعمل في السعودية لهذا السبب المفاجئ .. تحديث بآخر الاسعار! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا بعد سلسلة ارتفاع كبير شهدتها في الأسبوع الماضي، حيث يأتي الارتفاع والانخفاض نتيجة لاختلاف اسعار الدولار والنفط

وفي هذه السطور سوف نعرض لكم عن اسعار الذهب بجميع انواعه وكذلك الجديد والمستعمل

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 216.17 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 198.16 ريال، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 189.15 ريال، وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.13 ريال، ووصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 126.10 ريال.

سعر جنيه الذهب الآن في السعودية

تداول سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 عند 1815.86 ريال، وبلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1902.33 ريال، وسجلت أسعار جنيه الذهب عيار 24 نحو 2075.27 ريال.

سعر أونصة الذهب الآن في السعودية

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 6723.75 ريالا للبيع مقابل 6727.5 ريال للشراء.

سعر الذهب المستعمل اليوم

بلغ سعر الذهب المستعمل اليوم في السوق السعودي، عيار 22 نحو 193.16 ريال للبيع مقابل 231.85 ريال للشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية".

سجل سعر الذهب المستعمل عيار 21 نحو 184.15 ريال للبيع مقابل 223.20 ريال للشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية".

وحقق سعر الذهب المستعمل عيار 18 عند البيع اليوم 157.13 ريال مقابل 217.25 ريال عند الشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية" وهي الأعلى بين الأعيرة.

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال بداية تعاملات اليوم اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وارتفع عيار 21 بنحو 70 جنيهًا من 1730 إلى 1800 جنيهًا، أما العيار الأعلى 24 سجل ارتفاعًا بواقع 80 جنيهًا ليستقر عند 2057.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2057 من 1977 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1800 من 1730 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

بلغ الذهب عيار 18 نحو 1542.75 من 1482.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1200 من 1153 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 771.5 من 741.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 14400 من 13840 جنيهًا

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

- بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام 2092 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

- سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 5230 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

- سجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 10460 جنيهًا.

- بلغ سعرها بالدولار نحو 424.21.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

- سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات لـ 20920 جنيهًا.