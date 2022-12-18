انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودي تعلن عن إضافة إجازة مطولة جديدة في الفصل الدراسي الثاني .. وتكشف عن موعدها!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن العام الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية شهدت عدد من التغيرات عن السنوات السابقة أهمها كان إقالة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ.

حيث ان وزارة التعليم السعودي اعتمدت التقويم الدراسي منذ بدء السنة، ولان اهتمام فئة كبيرة من الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة موعد الإجازات المقررة في الفصل الثاني والذي بدأ فعلياً منذ أيام.

كما سنتعرف في فقرات سطورنا على موعد ثاني إجازة مطولة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

آلية عمل العام الدراسي الجديد 1444

اعتمدت وزارة التعليم السعودي كعادتها كل عام، التقويم الدراسي الخاص بعام 1444، وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بإلغاء الفصل الدراسي الثالث، ليسير العام الدراسي على النحو التالي:

استمرارية العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة لهذا العام.

كما سيستمر أيضاً نظام الإجازات المطولة في التعليم خلال العام القادم.

فضلاً عن استمرار الدراسة في رمضان القادم حتى تاريخ 22 رمضان.

أوضحت الوزارة عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي 1444 لتبلغ 185 يوم.

أما عن عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم فتبلغ 56 يوم.

بدء الفصل الدراسي الأول، يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وانتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 /4.

ثم بدء الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 /5/ 1444هـ، وسوف ينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 /8/ 1444هـ .

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 / 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12 / 1444هـ.

تقويم الفصل الدراسي الثاني لعام 1444

كما أعلنت الوزارة أيضاً عن آلية عمل الفصل الدراسي الثاني لتكون كما يلي:

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 10 جماد أول 1444، والموافق ميلادياً 4 ديسمبر 2022.

حصل الطلاب على إجازة مطولة لمدة يوم واحد بتاريخ 24 جماد أول 1444، والموافق ميلادياً 18 ديسمبر 2022.

سوف يحصل الطلاب على إجازة مطولة لمدة يومين، الأحد والاثنين 22- 23 جماد ثان 1444، والموافق ميلادياً 15- 16 يناير 2023.

بعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة يوم التأسيس وتستمر لمدة يومين، الأربعاء والخميس الموافق 2 – 3 شعبان 1444، والموافق ميلادياً 22 – 23 فبراير 2023.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 شعبان 1444، والموافق ميلادياً 2 مارس 2023.

بعدها سيحصل الطلاب على إجازة لمدة عشرة أيام قبل بدء الفصل الدراسي الثالث.

موعد ثاني إجازة مطولة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

حصل الطلاب بعد انتهاء دوام الخميس الماضي على أول إجازة مطولة بدأت من يوم الجمعة وتستمر ليوم الأحد ليعود الطلاب للدوام الدراسي يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، أما عن موعد ثاني إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني، فسوف يحصل الطلاب على إجازة مطولة لمدة يومين، الأحد والاثنين 22- 23 جماد ثان 1444، والموافق ميلادياً 15- 16 يناير 2023.