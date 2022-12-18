انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن منع مهنة مزاولة المهنة لكل من لم يتخذ هذه الشروط فورا .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرتوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات ووافق عليها الوزير المهندس عبدالله السواحة .

وستمنح اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مقدمي الخدمة مدة تصحيحية ل 12 شهراً على ألا تخل بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل بها.

كما منحت اللائحة الهيئة حق الطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها على نفقته بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية.

أبرز العقوبات

وحددت اللائحة الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها، والمتمثلة في الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو أي أدوات تنظيمية أخرى.

كما نصت اللائحة على أنه حال عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، إلى جانب عدم مزاولة النشاط لمدة 12 شهرًا أو أكثر بشكل متصل أو منقطع دون مبرر تقبله الهيئة ، فسيتم إلغاء الخدمة.