انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن تعديل جديد في نظام الإقامة لعام 2023 .. تعرف على الشروط الجديدة للحصول عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة خدمة الإقامة المميزة والتي ستشكل فارقاً لدى المقيمين والراغبين في الإقامة في المملكة حيث أنها تمثل محطة جذب بسبب قيمتها الاقتصادية والدينية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم شرح تفصيلي عن الإقامة المميزة وشروط وخطوات الحصول عليها .

تمكن خدمة “الإقامة المميزة”، الفرد من الإقامة في المملكة مدى الحياة كما تمكنه من شراء العقارات والأراضي وتملك. المحلات التجارية والعديد من الميزات الأخرى بدون دفع أي رسوم سنوية، حيث يتم دفع الرسوم عند التقدم بطلب الخدمة فقط .

شروط التقديم على الإقامة المميزة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في الفرد حتى يستطيع التقديم على الإقامة المميزة في المملكة وهي كالأتي :-

أن يمتلك الشخص المتقدم جواز سفر ساري المفعول. أن يكون المتقدم شخص راشد. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. أن يكون من المقيمين النظاميين في المملكة العربية السعودية. أن يخلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق الجنائية. ألا يحمل المتقدم أي من الأمراض المعدية. تقديم ما يثبت الملائمة المالية للمتقدم.

خطوات التقديم على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية :-