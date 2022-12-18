انت الان تتابع خبر بأمر ملكي .. السعودية تعلن عن إجازة جديد لجميع القطاعات والمدارس لهذا السبب! ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمرا ملكيا بمنح جميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والطلاب والمعلمين إجازة رسمية وسوف تكون مدفوعة الأجر للعاملين.

وهذا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، حيث تم فيه تأسيس الدولة السعودية في عهد الإمام محمد بن سعود، لذا تترك هذه المناسبة الطيبة كما وتتعدد فيها مظاهر الاحتفالات، وتوفر المتاجر المختلفة العديد من العروض.

موعد إجازة يوم التأسيس 1444

يُعد 22 فبراير من كل عام هو موعد احتفال المملكة العربية السعودية، بيوم التأسيس السعودي، وفيه يتم منح كافة العاملين بمختلف الوزارات المختلفة والطلاب إجازة رسمية،وذلك للاحتفال بهذه المناسبة، أما عن موعد الإجازة هذا العام فسوف يكون يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 فبراير 2023، والموافق هجرياً 2 و 3 من شعبان 1444.

أبرز المعلومات عن يوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس هو مناسبة وطنية لاسترجاع وتذكر تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، والذي تم تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وكان ذلك عام 1727 ميلادياً الموافق هجرياً 1139، وفيه تحتفل المملكة والحكومة والقيادة الرشيدة والشعب السعودي أجمع في اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير من كل عام بهذه الذكري، وقد تم وضع شعار لهذا اليوم يسمي بيوم بدينا، وذلك نسبة لليوم التي بدأت فيه المملكة عهدها وتاريخها.