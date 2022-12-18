انت الان تتابع خبر السعودية تطلق خدمة جديدة للوافدين تتيح لهم هذا الأمر لأول مرة وذلك برقم الإقامة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية وفرت للمقيمين خدمة تمكنهم من الاستعلام عن وافد وذلك برقم الإقامة فقط، حيث ان خدمة الاستعلام عن موظف وافد من الخدمات الهامة جدا والتي يتم البحث عنها بشكل يومي من خلال محركات البحث جوجل.

و يمكن للوافد أو صاحب العمل الاستعلام عن وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل بعدد من الخطوات التي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

تسعى دائما الحكومة السعودية إلى تطوير خدماتها الإلكترونية من اجل توفير الجهد والوقت على جميع الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين، ولهذا وفرت خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة عبر موقعها من اجل توفير الجهد والوقت على كل الأشخاص، بهذه الخدمة لا يتم الذهاب إلى ديوان الوزارة أو مكاتب العمل ولكن من خلال الإنترنت ودون الخروج من المنزل يتم استعلام وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز أو برقم الحدود من خلال موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني بدون عناء.

كيفية استعلام عن وافد برقم الإقامة

أولا عليك الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.

بعدها تقوم بكتابة الاسم ثم كلمة المرور الخاصة بك.

ثم تقوم بتعبئة رمز التحقق.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

عليك بتحديد الخِدْمَات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعدها يتم كتابة رقم الإقامة الخاص بك، وتوضيح جنسية الوافد.

تعبئة البيانات الخاصة بالاستعلام المراد الاستفسار عنه.

بعدها الضغط على كلمة عرض ليتم بعدها معرفة كافة بيانات الوافد.

خطوات استعلام عن موظف وافد برقم الجواز

يمكن أيضا استعلام عن وافد برقم الجواز عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباع الآتي.