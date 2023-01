نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا خدمه إسقاط المركبات ألتآلفه والمهملة من خلال منصه ابشر وتعرف علي الشروط أيضا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا خدمه إسقاط المركبات ألتآلفه والمهملة من خلال منصه ابشر وتعرف علي الشروط أيضا

You dont have javascript enabled! Please enable it!

مزايا خدمه إسقاط المركبات تعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصه ابشر. والتي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا لجميع المواطنين في خلال هذه الآونة. كما تم الإعلان عن الخدمه من خلال الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية والتي تم إطلاقها حديثا والتي ثار التساؤل عليها كثيرا أيضا. ومن اهم هذه الخدمات خدمه اصدار شهاده السعوده الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. كما تم الإعلان أيضا عن اثبات سكن العمالة المنزلية الكترونيا من خلال منصه السكن الجماعي وتعرف علي الخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات والشروط التي تم الإعلان عنها من قبل المنصة. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه واليه إسقاط المركبات ألتآلفه الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمنصة. مزايا خدمه إسقاط المركبات أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن مزايا خدمه إسقاط المركبات حديثا. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية : تغنيك عن مراجعه مقار المرور لإتمام الإجراءات.

تسقط المركبة فورا من سجلاتك المسجلة.

تساهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

تمكنك من إسقاط مركبتك بدون التزامات ماليه خلال المهلة الصحيحة. شروط إسقاط المركبات المهملة بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن شروط الخدمه كما أعلنت أيضا عن مزايا خدمه إسقاط المركبات. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي : أن يكون مالك المركبة علي قيد الحياه وغير متوفي ( حي يرزق ).

التأكد من أن المركبة لا يوجد عليها أي مستحقات ماليه أو غرامات تأخير. أو استثناء نظامي صادر بهذا الشان نهائيا.

التأكد من انه لا يوجد علي المركبة المراد إسقاطها طلب إسقاط قيد الأجراء.

يجب أن تكون رخصه سير المركبة ساريه المفعول وغير منتهيه ما لم يكن هناك استثناء نظامي.

يجب علي منشأة بيع المركبات التي تم تشليحها بالموافقة والتعهد بتسليم لوحات المركبة خلال 5 أيام من الأسقاط. خطوات إسقاط المركبات بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت منصه ابشر عن طريقه وخطوات إسقاط المركبات المهملة و التالفة. وذلك من خلال التوجه إلي احد المراكز المعتمدة لإتمام اجراءات استلام المركبة من قبل منشآت البيع

اهم 6 شروط لمنح الترخيص في نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية الجديد