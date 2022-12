نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رواتب الوظائف الموسمية بالمسجد النبوي 1444 مكافآت موظفي الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم رواتب الوظائف الموسمية بالمسجد النبوي 1444 مكافآت موظفي الحرمين - ثقفني

رواتب الوظائف الموسمية بالمسجد النبوي 1444 عادة ما يتم طرح عدد من الوظائف الموسمية للعمل بالمسجد النبوي، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة في ذلك، ونجد أنه يتم العمل على تقديم رواتب الموظفين العاملين بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي بطريقة منظمة، حيث يتم تقديم الرواتب بناء على قواعد معينة جاءت تتناسب بشكل كبير مع الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة المسجدين، ونجد أنه قد تم تحديد سلم رواتب موظفي الحرفين، والذي جاء يتكون من اثنتي عشرة درجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور قيمة رواتب الوظائف الموسمية في المسجد الحرام 1444. رواتب الوظائف الموسمية في المسجد الحرام 1444 وقد جاءت الرواتب الخاصة بالوظائف الموسمية في المسجد الحرام هذا العام 1444 اختلف بناء على الدرجة الخاصة بالوظيفة، وقد جاءت الرواتب بعد التحديث على النحو التالي. راتب الدرجة الرابعة جاء على نحو 6980 ريال سعودي.

فيما جاء راتب موظفي الدرجة الخامسة على نحو 7285 ريال سعودي.

كما جاء راتب موظفي الدرجة السادسة على نحو 7590.

فيما جاء راتب موظفي الدرجة السابعة على نحو 7895.

فيما جاء راتب الدرجة الثامنة جاء على نحو 8200 ريال سعودي.

وكذلك قد جاء راتب موظفي الدرجة التاسعة على نحو 8505 ريال سعودي. مكافآت موظفي الحرمين الشريفين 1444 الوظيفة المكافأة إمام الجامع أ 4750 ريال سعودي إمام الجامع ب 3675 ريال سعودي إمام المسجد أ 2980 ريال سعودي إمام المسجد ب 2385 ريال سعودي إمام المسجد ج 1890 ريال سعودي مؤذن المسجد 1790 ريال سعودي خادم المسجد 1195 ريال سعودي شروط الحصول على المكافأة السنوية لموظفي شؤون الحرمين ونجد أنه يتم منح مكافأة سنوية يتم تقديمها لموظفي شؤون الحرمين في كل عام، والتي يتم تحديدها بناء على عدد من الضوابط والشروط، والتي قد جاءت على النحو التالي. من الضروري أن يكون الموظف الحاصل على المكافأة السنوية قد وصل إلى أخر درجة ترقية في رتبته الوظيفية.

من الضروري أن يكون الموظف قد تم حصولة بالفعل على تقييم جيد جدًا، وذلك أثناء العمل على تقييم أدائه الوظيفي على مدار السنتين الماضيتين.

من الضروري ألا يكون الموظف قد تعرض خلال عمله إلى الخصم من راتبه من قبل.

كما يشترط الا يحصل الموظف على المكافأة السنوية في حالة قد تم توقف صرف علاوته لفترات متقطعة، وهي الفترات التي قد تصل إلى ما يزيد عن خمسة عشر يومًا.

كما اشارت الجهات المختصة انه لا يتم صرف المكافأة السنوية للموظف إلا بعدما يتم مرور سنة كاملة على تاريخ أخر خصم تم توقيعه عليه.

