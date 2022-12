نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل قسط تمويلك بدون تحويل الراتب علي دفعات بأقل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة

بدون كفيل قسط تمويلك بدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبك الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماتك المالية الأخرى ، هذا المنتج التمويلي يوفر لك عزيزي العميل السيولة النقدية التي دائماً ما يبحث عنها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية داخل كما أن هذا العرض التمويلي يوفر للشخص المتقدم بالطلب خيارات للسداد عديدة ومتنوعة. تمويلك بالتقسيط على دفعات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب تمويل شخصي فورى وسريع بدون كفيل ولا ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية الميسرة التي تتيح للعميل إمكانية الحصول على مبالغ مالية كبيرة بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، جاء هذا المنتج كواحد من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة التيسير للتمويل من خلال هذا التمويل الشخصي العديد من الإمتيازات التي تجعل هذا المنتج الإختيار الأول للعملاء في المملكة. ما الذي يميز منتج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل عن غيره من المنتجات التمويلية في المملكة ؟ التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل تم تصميمه بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة.

هذا المنتج التمويلي يوفر للشخص المتقدم بالطلب مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي.

قرض شركة التيسير للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

لا يتطلب من الشخص المتقدم بالطلب تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب أيضاً الاستفادة من هذا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل بدون كفيل وبدون ضامن.

خيارات متعددة متاحه لدى شركة التيسير لجميع العملاء لسداد مبلغ التمويل الشخصي.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

هذا المنتج التمويلي متاح لجميع العملاء بإيداع نقدى سريع وفورى خلال 24 ساعة فقط.

متوفر لدى شركة التيسير للتمويل العديد من الحلول التمويلية الأخرى والتى تناسب جميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويمكن الاطلاع على تلك المنتجات التمويلية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التيسير علي الإنترنت.

متاح لدى شركة التيسير للتمويل نظام السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.

