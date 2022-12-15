بدون كفيل قسط تمويلك بدون تحويل الراتب علي دفعات بأقل راتب

بدون كفيل قسط تمويلك بدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبك الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماتك المالية الأخرى ، هذا المنتج التمويلي يوفر لك عزيزي العميل السيولة النقدية التي دائماً ما يبحث عنها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية داخل كما أن هذا العرض التمويلي يوفر للشخص المتقدم بالطلب خيارات للسداد عديدة ومتنوعة.

تمويلك بالتقسيط على دفعات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى وسريع بدون كفيل ولا ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية الميسرة التي تتيح للعميل إمكانية الحصول على مبالغ مالية كبيرة بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، جاء هذا المنتج كواحد من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة التيسير للتمويل من خلال هذا التمويل الشخصي العديد من الإمتيازات التي تجعل هذا المنتج الإختيار الأول للعملاء في المملكة.

ما الذي يميز منتج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل عن غيره من المنتجات التمويلية في المملكة ؟